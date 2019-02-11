辣媽「姊夫成癮」一天要震10次！愛玩具勝過真男人：它不會偷吃

▲英國辣媽按摩棒成癮，進而發展成事業。（圖／翻攝自IG／betsyboudoiruk）

國際中心／綜合報導

英國28歲的單親媽媽艾莉莎（Elysia Downings）患有「按摩棒成癮」，每天都必須要玩10次，至今已經花了3千英鎊（約台幣12.2萬元）在這些「姊夫」上，強大的性慾卻也讓她找不到交往的對象，不過她把這個特殊癖好轉換為商機，開設了專賣情趣用品以及性感內衣的網站，更鼓勵女性有性慾不是壞事。

艾莉莎從13歲開始發展出對按摩棒的興趣，當時她過得並不快樂，於是發展出這個嗜好，來逃離現實生活中的壓力，不過因為家裡沒有錢買情趣用品，她僅能用「居家物品」來代替，「我用過抓背的不求人、牙刷等等，還有其他任何能認動的東西」。到了17歲那年，她終於買了人生第一個情趣玩具。

她對於按摩棒的依賴已經到了成癮的狀態，擁有一整櫃的收藏，每天都至少要自慰10次，就算是要出遠門，也會隨身攜帶著，「如果我一天沒有高潮的話，心情會變得很差，我越玩這些玩具，就變得越成癮和依賴，就像有菸癮的人一樣」。她也提到，自慰已經取代了她的正常性生活，但可以確定每次都能高潮。

▲艾莉莎身材火辣，卻因特殊僻好找不到男友。（圖／翻攝自IG／betsyboudoiruk）

儘管艾莉莎身材火辣，長相也很精緻，這樣的癖好讓她難以找到適合的男性交往，目前已經單身3年，過去有許多前男友對她的玩具感到不爽，甚至其中一名男子在兩人吵架之後，直接把情趣玩具扔出窗外，「我想這些男人要理解，有電池的東西一定會動得更快更有效率啊」。

即便是單身，艾莉莎並不覺得有什麼不妥，甚至覺得玩具比真男人要可靠多了，「它們不會隨便批評我的身體，也不會背著我偷吃，更不會傷我的心」，在今年的情人節，她也打算犒賞自己一番，已經買了一個要價225英鎊（約台幣9100元）的新玩具，打算用它來享受情人夜。不過她也提到，會把這些珍藏的姊夫收好，不讓6歲的兒子看到。

現在她將這個嗜好升級，架設了購物網站「Betsy Boudoir」，上面有賣性感內衣褲，以及各式各樣精選的按摩棒，她在網站上寫道，「性感是一種情緒狀態，我們都值得成為自己心中最性感的樣子，愛自己是很重要的，這裡所有產品都是幫助妳展開一段自愛與自我探索的旅程」。