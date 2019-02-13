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NASA發現格陵蘭「第二個隕石坑」！　藏在冰蓋下2000公尺處

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▲ 美國太空總署（NASA）領導的國際科學團隊，在格陵蘭島發現第二個疑似隕石撞擊坑的凹陷。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

 國際中心／綜合報導

美國《地球物理研究通訊》雜誌（Geophysical Research Letters, 簡稱GRL）11日刊載一篇研究表示，在格陵蘭島西北部2000公尺厚的冰蓋下方，科學家懷疑存在當地第2個巨大隕石撞擊坑，而且距離2018年底發現的首個隕石撞擊坑只有183公里，形成時間比較早。

根據Live Science報導，在2018年11月時，由美國太空總署（NASA）領導的國際科學團隊，首次在格陵蘭島冰蓋下方930公尺處，發現一個直徑約30公里的巨大隕石撞擊坑。隨後，科學家又從陸地、天空和太空等地進行搜索，並在距離首個撞擊坑183公里處、冰蓋下2000公尺處，發現一個直徑長達36.5公里，疑似殞石撞擊坑的碗狀凹陷，如果推測屬實，新撞擊坑預計將成為地球上體型排名第22大的撞擊坑。

▼ 新隕石撞擊坑距離首個撞擊坑183公里。（圖／翻攝Youtube／NASA Goddard）

▲▼ 格陵蘭島發現第二個疑似隕石撞擊坑。（圖／翻攝Youtube／NASA Goddard）

在發現當地第一個撞擊坑之前，科學家們原本認為，位於格陵蘭島和南極洲的隕石撞擊證據，可能大多都被覆冰侵蝕。直到去年發現隕石坑後，科學家才積極透過空中拍攝雷達影像圖，並在一段時間後發現冰蓋下存在一個碗狀又扁平的凹陷，只是新撞擊坑邊緣有隆起，而且中心有峰，比首次發現的撞擊坑還不圓，疑似由環形山底對衝撞擊所造成。

曾參與2次探索撞擊坑的NASA冰川學家麥格雷戈（Joseph MacGregor）表示，其他大小可與撞擊坑比擬的環狀結構，大概只有坍塌的火山口，但新撞擊坑附近並未測火山帶的地磁異常，而且也未靠近火山活動地區。此外，根據研究推測，2個撞擊坑的形成時間應該不同，不是由同一事件所造成，而且新發現的隕石撞擊坑應該比首個撞擊坑的形成時間更早。不過，麥格雷戈也提醒，推測撞擊坑的形成時間「相當不容易」，因為需要鑿到2公里以下才能證實，「這是一個技術性的挑戰」。

▼ 格陵蘭是世界第一大島，大約81%都被冰雪覆蓋。（圖／路透社）

▲▼格陵蘭島冰山。（圖／路透社）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：格陵蘭島,隕石坑,殞石,地球物理研究通訊

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