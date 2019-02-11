新人結婚喜餅辦桌花費不到4萬元　職業媒人公：實在有夠讚

▲新人呂欣融、康雅茹結婚花費不到四萬。（圖／中壢區美滿服務中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國人結婚，花費2、30萬是基本開銷，花費上百萬也不少，但是在桃園有一對新人，包括喜餅、辦桌請客，花費不到四萬元，讓經歷過上萬對新人結婚的「資深媒人公」徐乃義11日也舉大拇指稱讚，認為結婚儀式不在花費多，夫妻有共識才是長長久久的美滿姻緣！

娶老婆花費不到四萬的新郎倌呂欣融，半工半讀技術學院餐飲科畢業後，在台北晶華飯店由學徒開始，上班三年後，去年在台北吳興街開了「六朝天丼飯專賣店」，規模不大，但因靠近台北101，生意不錯，1984年生的呂欣融與新娘子康雅茹交往，康雅茹大學畢業後在餐飲連鎖店上班，工作類似，交往不到半年就論及婚嫁。

▲新人結婚花費不到4萬，「資深媒人公」徐乃義（右一）認為實在有夠讚。▼新人接受親友的祝福（圖／中壢區美滿服務中心提供）

康雅茹的父母，在台北經營早餐店，認為呂欣融吃苦耐勞，很快答應婚事，並且主動表明，家中三個女兒，長女結婚有宴客，次女是公證結婚，而且不收聘金，也沒有嫁妝，康雅茹當然也比照辦理，呂欣融的父母也認為公證結婚不錯，但至少要有喜餅，雙方決定買一個180元的喜餅30個，呂母回娘家以過年請親友名義，辦每桌7千元的喜宴4桌，加上公證結婚一千元，呂欣融花了3萬4千4百元，就將新人娶進門。

「資深媒人公」徐乃義也到場分享這對新人的喜事，許多親友都認為簡單隆重的婚禮更溫馨，新郎呂欣融在徐乃義引導下，感謝女方一路相陪，將來希望建立幸福美滿的家，新娘子也害羞的表示，將和先生一起努力拚經濟，希望有個安穩幸福的家。

資深社工也是中壢市美滿服務中心主任徐乃義表示，曾經有對新人因為女方要面子，要求價格、數量不少的喜餅，婚後3年新郎才還清貸款，還有一對因為聘金問題差點結不成婚事，對於康雅茹家長的不鋪張浪費，男方父母也認同年輕人的思維，徐乃義將列為中壢美滿服務中心教材，希望未來的新人不要鋪張，節約開支，或許也會改變年輕人因擔心沒錢結婚而不敢結婚，或許還有助提升結婚率。