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「沒徵得同意就生下我」　他怒告父母：人類應停止生育！

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▲▼印度男子拉斐爾（Raphael Samuel）主張「反出生主義」（anti-natalism），認為孩子來到世間就要接受許多苦難，人類應馬上停止生育。為此，他來到地方法院控告自己的雙親，對方沒有獲得他的同意，就擅自生下他。（圖／翻攝自臉書／Nihilanand）

▲拉斐爾認為出生後就是受苦的開始。（圖／翻攝自臉書／Nihilanand）

記者丁維瑀／綜合報導

印度27歲男子拉斐爾（Raphael Samuel）主張「反出生主義」（anti-natalism），認為孩子來到世間就要接受許多苦難，人類應馬上停止生育。為此，他日前來到地方法院控告自己的雙親，對方沒有獲得他的同意，就擅自生下他，這是不對的行為。

BBC報導，拉斐爾受訪時坦承，父母當然無法詢問還未出生的孩子，但小孩們也沒辦法決定自己要不要出生，因此爸媽應該承擔子女這一生的花費。他控告雙親，認為新生命從來到世間後就要開始受苦。

其實，拉斐爾的爸媽都是律師，對於兒子的舉動，並沒有過多的情緒反應，彼此相處也挺融洽。母親卡維塔（Kavita Samuel）甚至理性發布聲明，如果兒子真能拿出有力的證據證明「爸媽錯了」，她願意承擔過錯。

▲▼印度男子拉斐爾（Raphael Samuel）主張「反出生主義」（anti-natalism），認為孩子來到世間就要接受許多苦難，人類應馬上停止生育。為此，他來到地方法院控告自己的雙親，對方沒有獲得他的同意，就擅自生下他。（圖／翻攝自臉書／Nihilanand）

▲拉斐爾寫道，父母生下孩子只是出於自私的慾望。（圖／翻攝自臉書／Nihilanand）

主張「反出生主義」的群眾認為，生活充滿了痛苦，人類應該立刻停止生育。拉斐爾相當認同，人生缺乏意義，許多人在受罪，如果人類逐漸消失，對於地球與其他動物都有益處。

為了推廣理念，拉斐爾去年也創立NIHILANAND臉書粉專，他在文宣上寫道，「你的父母不去買玩具或養狗，他們生下你。你沒有欠他們什麼，你只是他們的娛樂。」其他內容還包括「沒有對方的同意就生下孩子，強迫他們去工作、付帳單，只為了你的愉悅。」

Nihilanand 發佈於 2019年1月4日 星期五

相當早熟的拉斐爾聲稱，他從5歲起就有類似的想法，某天他不想上學，便詢問父親「為什麼把我生下來」，當然對方沒有回答。不過，拉斐爾的媽媽倒是對於兒子的反應很樂觀，她還說，如果能在拉斐爾出生前就與他碰面，她肯定不會生下這個孩子。

拉斐爾的母親提到，兒子之所以會主張反出生主義，代表他成長中感到了痛苦，這是外界沒有看見的。她反而很高興兒子來告她，能夠獨立思考，這樣毫無畏懼的態度，必定能找到快樂。

至於在社群媒體上都收到了哪些回應？拉斐爾說明，大部分都是負面的留言，他其實並沒有像外界所說的是為了「宣傳自己」，他只是想傳播「不生孩子也沒問題」的想法，他明白法庭不會受理此案，但他還是堅持自己想做的。

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關鍵字：印度,生育,親子

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