逼考上前3志願！媽「我是為妳好」變態控制　女兒下場超慘：終身厭食

▲逼迫孩子上前3志願，真的有比較好嗎？示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

作者：黃惠萱

摘自：寶瓶文化《愛媽媽，為什麼這麼難？──38種暖方式，把母女關係愛回來》

●精選書摘

無法進食的女兒──控制型的母親

長大後遇到和別人快要吵起來的時刻，她心中會快速想起那次和媽媽的爭吵，自己對母親大吼，「為什麼妳什麼事情都要逼我？」

母親理所當然地回答，「因為我是妳媽媽」。

因為妳是我媽媽，所以妳什麼都要贏嗎？因為我是妳的女兒，所以我不能有自己的意志嗎？

「妳笨蛋呀！我不是叫妳昨天下班前把貨都搬進來嗎？為什麼讓我看到東西還在這裡？」組長對著雅貞咆哮。

她先是被對方的大聲震懾而呆住，而後心裡升起一股噁心感，很想吐在對方身上。

店長從倉庫走出來說，「是我叫她先把倉庫裡面整理好，今天再把貨搬進來。」

組長悻悻然地瞪了她一眼。

最近工作時這樣的爭吵愈來愈多，新來的店長和組長處得不好，兩個人都希望能夠拉攏她，也都會命令她，她夾在中間很是為難。

▲多了解多關心，或許孩子更快樂。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pakutaso）

哭著對媽媽大吼

這陣子，她發現自己又開始吃不下飯了，只要一看到食物，身體裡就有一股厭惡感湧上來。

她從小心情不好就吃得很少。國三那年最嚴重，有一段時間，完全沒辦法吃東西，勉強吃了，甚至會吐出來。

當時她承受很大的壓力，母親希望她能考上前三志願，整天在她身邊叨念，催她讀書、逼她吃飯、管她早睡。

有一天，她爆發了，和母親大吵一架。

「為什麼妳什麼事情都要逼我？」她記得自己哭著對媽媽大吼。

媽媽氣得大聲罵回來，「因為我是妳媽媽。」

聽到這句話，她就像洩氣的皮球，失了神。母親後面再說什麼，她都不記得了。接著，她就好一陣子都沒辦法吃東西，只能去看醫生，嚴重時，還住過幾天病房。

後來醫生建議父母讓她離開家，爸爸就安排她到南部念書，住在姑姑家，後來她的胃口就漸漸好起來了。

她無法相信自己的感覺與判斷

畢業後開始工作賺錢的這幾年，她無法進食的老毛病，時不時還是會跑出來。如果太久沒有好轉，她會去找醫生聊一聊，吃些藥，讓自己的心情好一點。

照顧她很久的醫生對她說，「有對妳身體好跟不好的食物，也有適合跟不適合妳的人。妳可以選擇妳要吃什麼，要和什麼人交朋友，不需要全盤拒絕。」

她覺得醫生說得很有道理，但是她不知道可不可以相信自己的判斷。

如果她選擇了對自己好的，但別人說是錯的呢？如果她相信或依賴了某個人，後來對方以此逼迫或傷害自己呢？

▲家長每一個決定，都攸關孩子未來走向。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

女兒的內心世界

「依賴會讓我變成妳的附屬品」：不要逼我吃妳給的東西

「是非題」需要「是」與「非」，只有一個答案不能成為「選擇題」，這個道理放在心靈與

人生中同樣適用。

一個人要能夠發展出「面對選擇，做出決定」的能力，光是找到自己想要的並接受，是不夠的，還需要學會「說不」與「放下」。

在親子關係中，如果母親無法「放下」，女兒也就難以「說不」。無法拒絕是一種變相的失去自由，最終的反撲可能是青春期激烈的叛逆，而另一種常見的抗議方式，就是像厭食或暴食這類的飲食困難。

身體會攝取食物當成養分，就像心靈需要愛的滋養。在一個家庭中，每個成員是不是能自由選擇吃與不吃、什麼時候吃、吃些什麼、要吃多少，就好比這個家庭給予孩子的愛，是不是彈性且貼切成員本身需求。

正是因為在身心對比下，攝取食物與接受愛是如此相似，所以當親子關係中愛的流動被過度控制而僵化，常見的戰場就在餐桌上，但這不會是唯一的衝突點。

身體成為抗議的戰場

母親對雅貞的控制不是只有食物而已。成長過程中，她一直是父母生活的重心，特別是母親，每天媽媽都會關心雅貞大大小小的事情。

這樣的關心，並沒有隨著她的年紀增長和能力增加而改變，小時候的教導到了青春期變成了干涉，滋養植物的肥料太多的時候，就會變成淹死植物的毒藥。

在國、高中這個升學壓力極大的階段，母親缺乏界限的關心，讓她比一般青少年考生，多背負了缺乏自由而來的窒息感。最終，她的身體變成對家庭抗議的戰場，用「拒絕妳給的食物」，來表達「不要逼我，我不想成為妳的附屬品」。

習慣扮演「被動的受害者」

從小到大的成長過程中，我們會透過家庭互動，逐漸學會用言語說出需求，乃至表達情緒，然後在人際衝突中找到抒發情緒與化解爭執的方式。

但如果家庭氛圍不允許犯錯，或將成員間不同的聲音或個人自主意識，當成是對家庭的不忠誠。在這類家庭長大的孩子，容易變得過於害怕犯錯，或惹別人不高興，因此難以主動流暢地表達自己的想法。他們習慣壓抑或忽略自己的負面情緒，像是憤怒或悲傷等，最後累積下來的情緒壓力，就會透過身體症狀表現出來。

一個人如果缺乏對自己的探索，不夠了解自己，再加上不敢表達自己的想法與情緒，在人際互動時，就很容易發生誤解或衝突，讓長大後的人際情境重複著與小時候原生家庭相似的戲碼。

就像故事中的雅貞，她夾在組長與店長的角力中，不敢適度地表達自己的想法，習慣將情緒壓抑下來，自己處理。

在人際關係中，缺乏想要努力溝通的動力，因為她總是習慣扮演「被動的受害者」，所以連帶著影響到那些與她互動的人，使他們不由自主地坐上「主動的加害者」的位子，而她自己則不斷在每個故事中重演著被人「逼迫」的角色。

▲情緒勒索並不是好的教育方式。（示意圖／取自Pakutaso，與本文無關）

母親的內心世界

「不斷給予，才是一個好媽媽」：我做的一切都是為妳好

有孩子邁入青春期的家庭，總是火藥味很重，但如果能聆聽青少年的聲音，常有許多意外收穫。因為從他們充滿情緒、聽起來很刺耳的話語中，往往能直指出家庭的真實面貌與困境。

在晤談室，常見的場景像是母親苦口婆心地說：「我做的一切都是為你好。」孩子則憤怒地回答：「但我不需要妳給我的這些。我要的，妳卻不給我。」

被許多「好媽媽」的標準所綁架，無法動彈

不斷給予，卻不考慮孩子目前真正的需要。有時候是出於母親自己本身的需要，因為她需要透過「不斷給予」，來減輕擔心自己不是個好媽媽的焦慮。

是不是要養出一個好小孩，自己才算是一個好媽媽呢？好小孩的定義又是什麼呢？是街坊鄰居都有口皆碑？還是符合社會大眾的名校、好成績？但是這些別人眼中或嘴裡的優點，能夠反映出孩子大腦與品德的成長，以及更重要的內心滿足和快樂嗎？

同理，為了成為所謂的「好媽媽」，背負重擔的妳，過得快樂嗎？是不是儘管很多人說妳做得很好了，妳在理智上同意這點，但只要一遇到生活上的小失常，就會像壓垮妳的最後一根稻草，在夜深人靜的時候，讓妳崩潰大哭。

很多被孩子認為是「控制狂」的媽媽，都是太過焦慮，沒辦法停下來好好思考的女性。為了對抗焦慮，她們緊緊抓著從上一代或是周遭環境吸收進來的「各種標準」，嚴格地控制小孩與自己。

她們沒有意識到自己過多的關心，對孩子來說，全都是潛在的監視與控制，因為她們也讓自己身在「許多標準」的控制中。

「留白」是一種對孩子的信任，而「安靜」更是一種深刻的包容。除了無微不至的關心，學習「放下」，是另一種孩子也需要我們給予的愛。

在孩子還幼小、依賴時，身為母親的我們可以做很多努力，幫助孩子的身心逐漸茁壯。當孩子日漸長大並堅強時，我們該放手去相信孩子，信任他們自己可以走得好，過得快樂。

▼《愛媽媽，為什麼這麼難？──38種暖方式，把母女關係愛回來》。（圖／寶瓶文化提供）

★本文經寶瓶文化授權，摘自《愛媽媽，為什麼這麼難？──38種暖方式，把母女關係愛回來》

★作者簡介：黃惠萱，臨床心理師，同時也兼具女兒、妻子、媳婦與母親的角色。目前於黃偉俐診所擔任臨床心理師，並於《商業周刊》良醫健康網擔任專欄作家。