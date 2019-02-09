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九命怪貓12樓墜落砸破車窗沒死　車主霸回：車可修　命重要

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▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲黑色浪貓從12樓失足墜落，一台停放路邊的轎車後擋風玻璃被砸破，車主表示，貓的生命比較重要，車子修理好就好了。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

「碰」一團黑從天而降！大年初一當天一隻黑色浪貓從12樓的頂樓不慎墜樓，黑貓落在一輛轎車上，轎車的後擋風玻璃被當場被黑貓砸破，突如其來的「碰」一聲也讓剛好在附近餵食的浪媽丸子聽見，丸子循聲一看剛好看見黑貓搖搖晃晃地站起來，由於擔心黑貓受傷，丸子迅速找人誘貓救援，還好送醫檢查後只有氣胸，僅需再照護幾日，狀況穩定即可出院。

丸子也與郭姓車主聯絡，說明是「天降黑貓」一事，這位善良的車主更表示，「貓咪的生命比較重要，車修好就好了。」車主自行負擔修車費用，而浪貓則繼續由丸子與貓友共同處裡後續照護。

▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／陳凱力翻攝）

▲愛狗人丸子平日致力於浪浪關懷的工作，他在餵食浪浪的途中發現黑貓墜樓，而號召愛貓人一同救援。（圖／記者陳凱力翻攝）

美魔女畫家丸子是一位愛狗人士，平日救援浪浪可說是傾盡洪荒之力，大年初一，丸子正好在新竹市新竹金竹路附近餵食浪浪，返家途中他突然看見眼前有一團黑色東西從天而降，緊接著是一聲巨響「砰」，還來不及反應發生什麼事，只看到路旁轎車後擋風玻璃已經幾乎全部碎裂，而一隻黑貓正好摔落在車上，丸子說，巨響之後，他先見到整片碎玻璃，然後在車上的黑貓先從車上跳下地面再爬了起來，只是黑貓整個身體搖搖晃晃的，讓人非常擔心，最後丸子將黑貓趕到巷內，通報「浪愛傳遞」的邵姓愛貓人率領4人，花了4個小時才成功誘捕浪貓送醫。

由於突然一聲巨響，也引起車主注意而下樓查看，車主發現自已愛車後檔風玻璃被砸破，一度以為是遭人惡意砸車，而報警處理。後來「目擊者」丸子與郭姓車主聯絡，說明是「天降黑貓」車主才知道愛車是遭墜樓的浪貓砸破，這位善良的車主更表示，「貓咪的生命比較重要，車修好就好了。」車主自行負擔修車費用，而浪貓則繼續由丸子與貓友共同處裡後續照護。

▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／陳凱力翻攝）

▲黑貓送醫後被發現有氣胸，所幸並無其他傷勢。（圖／記者陳凱力翻攝）

丸子表示，黑貓第一時間備緊急送往醫院救治，原本第一時間很擔心牠會骨折，還好醫生說貓的骨頭沒問題，只是胸腔內有空氣，有可能因為高處掉落導致氣胸，黑貓目前住在氧氣房療養治療中，經過查證後他們這隻黑貓確定是浪貓，未來傷勢好轉後，沒人認養的話，丸子就會將黑貓帶回家收編。

新竹市動保所表示，雖然俗話說貓有九條命，也經常以九命怪貓形容人歷經多次劫難而不死，但若是墜落的高度太高，即使貓咪有肉墊和關節緩衝還是無法吸收衝擊，還是會受傷。一般常見的傷害是撞擊部位無法承受衝擊而骨折，也有可能因身體衝擊而導致氣胸、血胸、膀胱破裂或是腦震盪，嚴重甚至死亡。每年有很多貓不慎從高處墬落送命，為了喵星人安全，飼主要關好家中門窗，或是加裝符合安全間隙的隱形鐵窗，以保障喵喵的安全。

▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／陳凱力翻攝）

▲黑貓目前住在氧氣房療養治療中，經過查證後他們這隻黑貓確定是浪貓，未來傷勢好轉後，沒人認養的話，丸子就會將黑貓帶回家收編。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／陳凱力翻攝）

▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／陳凱力翻攝）

▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／陳凱力翻攝）

▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／陳凱力翻攝）

▲天降黑貓砸車窗　車主霸回：生命比較重要，車修好就好了。（圖／陳凱力翻攝）

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關鍵字：浪貓,浪浪,貓咪

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