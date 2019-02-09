過年紅包理財　天秤、天蠍、金牛最愛買利變年金險

▲領到紅包要把握這段黃金理財期。（圖／記者謝侑霖攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

過年期間，大人領到年終獎金、學生領到紅包，千萬別隨便花掉，千萬要把握這段黃金理財期。根據保險公司大數據分析，發現天秤、天蠍、金牛最愛買利變年金險，作為穩健累積資產的工具。

根據富邦人壽大數據調查，透過網路投保利變年金險的保戶，以件數而言，風象星座最多，從個別星座來看，前三多的星座分別是天秤、天蠍、金牛，但就保費貢獻度而言，則是土象星座最多，從個別星座來看，前三名則是金牛、巨蟹、魔羯。

富邦人壽觀察，以件數而言，天秤座男生、女生都最愛買網投年金險，天秤座多是力求中庸的理性投資者，個性穩健而理智，邏輯強也善於分析，具備理財金頭腦。網路投保年金險可以逐步穩健累積財富，為教育金、夢想金、退休金來做準備，剛好適合這群在投資上深謀遠慮、追求長期穩定成長的消費者。

排名第二名的星座則為一如蠍子的天蠍座，保險理財也是靜候時機，出手就是快狠準，而且天蠍座精明幹練，不僅細心觀察市場脈動，而且主觀意識強，不輕易受到旁人誘惑。具備高度自主性的消費模式比較受到他們的喜愛，網投年金險自然就成為他們青睞的產品。

但如果從保費貢獻度來看，金牛男、雙魚女則是購買年金險之主力。金牛座向來追求腳踏實地，一步一腳印，理財也屬於務實型，也被公認為最會理財的星座之一。金牛座擇善固執，謹慎務實，網路投保年金險也就符合他們的理財規劃需求。

常給人浪漫天真、不切實際的雙魚座，其實具有獨特的思維與高人一等的市場敏銳度，在看準市場後，就會積極出手，用理財保險規劃，築夢踏實。進一步再看購買的年齡族群，則分別為40世代金牛座、50世代雙魚座的保費貢獻度最多。

再從生肖來分析，保戶中最常買的前三名生肖，分別是龍、羊、馬；就保費貢獻度來看，前三名則是豬、羊、鼠。

富邦人壽進一步分析指出，從年金險保費貢獻度來看，購買的年齡族群以30世代屬豬男性、40世代肖虎女性為購買主力。生肖屬豬的男性理財偏好屬於務實型，一步一步走向30而立的人生階段，踏實築夢。

生肖屬虎的女性，其理財偏好屬於精算型，為了防備未來所有可能發生的風險，積極準備教育金、夢想金、退休金，藉由網路投保年金險具備上網自主投保，方便快速等特色，能提供高度自主性的消費者，另一種多樣化理財規劃的模式，以滿足資金靈活運用的需求。