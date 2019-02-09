空服員最愛的韓式照相館！有造型師細心梳畫　連護照也幫你辦到好

記者陳雕文／台北報導

台北市大安區有一間韓式照相館深受年輕人與空服員的喜愛，除了有彩妝師打理儀容，還有許多服裝、配件可供使用，再搭配「蝴蝶光」攝影與專業修圖，讓消費者不會再像過去，拿到羞於見人的證件照，還多了幾分歐爸或歐逆的感覺。該館總經理鄭旭哲說，「我們拍的照片，除了美，也符合各項規定，絕不會被海關退件，而協助『護照辦理』也是我們獨有的服務項目！」

▲就算蓬頭垢面進入這間韓式照相館也不用怕，美妝師服務超到位。（圖／記者陳雕文攝）

鄭旭哲說，大學畢業後原本想投履歷找工作，但發現證件照怎麼拍都看起來怪怪的，很不自然，後來得知韓國算是非常在意第一印象的國家，連證件照都非常講究，反觀台灣其實對於證件照的要求相對不高，開始思考如何開拓「證件照」的市場。

鄭多次到韓國取經，去了多間照相館詢問，「如何拍出讓人感到完美的證件照」，接著在台北選擇開店地點，並尋找攝影師、彩妝師、修圖師，最後在仁愛路開業，韓式照相館「Holo+FACE」誕生。

▲總經理鄭旭哲說，「我們拍的照片，除了美，也符合各項規定，絕不會被海關退件，而協助『護照辦理』也是我們獨有的服務項目！」（圖／記者陳雕文攝）

業務副理James說，Holo+FACE的優勢主要有服裝穿搭、美妝梳畫等更客製化的服務，韓式證件照的特色是自然美，因此如果有自然又合適的妝容，搭配攝影師使用的「蝴蝶光」（從上面打下來的光，比較柔和一點，會在鼻子下方，有個像蝴蝶的影子，讓顴骨比較突出，下巴比較尖一點，讓臉看起來更立體）拍法，還沒修圖就已經贏過許多傳統照相館了，相片再經微調過後，往往能讓消費者感到驚喜與滿意。

▲韓式照相館布景美，還立燈讓民眾自拍。（圖／記者陳雕文攝）

James補充說，以往的照相館拍完之後，沒辦法當天拿照，如果要當天拿的話還要加錢，但我們則是拍完之後2個小時即可將照片交給消費者。

James表示，目前的消費者多為女性，年齡落在25-34歲左右，最近因為有航空公司招募，就有很多要應徵空姐的女孩前來拍照，而我們的美妝師會依據不同航空公司要求的妝容（比方長榮航空較喜歡鄰家女孩的感覺），給予適切的服務。

▲照相館裡還有多樣服裝任民眾挑選。（圖／記者陳雕文攝）

網紅璇璇也到現場拍證件照，她說，「除了空間寬敞明亮，一條龍服務真的很棒，你只要走進來，從服裝都彩妝都有專人處理，有許多小的配件會讓女生看了就很喜歡，而拍完之後，會覺得證件照好像比本人還美！哈哈！以後拿出身分證再也不會覺得不好意思了」

▲拍完照後，由修圖師進行微調。（圖／記者陳雕文攝）

根據中華民國攝影商業同業公會統計，1996年全國大約有4800家照相館，目前卻只剩下800家左右，而「Holo+FACE」將新的證件照拍法引進台灣，將為萎靡的照相館市場注入新元素與商業契機。

▼韓式照相館「Holo+FACE」外觀。（圖／記者陳雕文攝）

▼舊的證件照與新版證件照對比。（圖／記者陳雕文翻攝）

Before

After