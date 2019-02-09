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導彈測試卡關　烏克蘭唯一導彈艇乾脆把發射筒拆了

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▲「普里盧基」號最近照片，已經看不到艦尾的發射裝置。（圖／翻攝自環球網）

▲「普里盧基」號最近照片，已經看不到艦尾的發射裝置。（圖／翻攝自環球網）

記者馬叔安／台北報導

烏克蘭海軍唯一的導彈艇「普里盧基」號（舷號P153），由於本應安裝的導彈尚未通過國家安全測試，索性將艦尾原本兩具大型導彈發射裝置給拆除了。「普里盧基」號1980年列裝蘇聯海軍，1996年轉交烏克蘭，如今最新的照片上已經看不到艦尾的P-15M「白蟻」反艦導彈的KT-97M發射裝置。

新華社報導，按照該艦艇的技術設計，這艘導彈艇上應安裝烏克蘭生產的「海王星」反艦導彈，然而這款以蘇聯反艦導彈X35為原型的導彈至今都還沒通過烏克蘭國家測試。直接導致這艘烏國唯一的導彈艦「無彈可用」，不得不拆除後方的發射裝置。

▲「普里盧基」號早期的照片，可以看到船艦後方的發射裝置。（圖／翻攝自環球網）

▲「普里盧基」號早期的照片，可以看到船艦後方的發射裝置。（圖／翻攝自環球網）

環球網指出，普里盧基」號上的武器除了AK-176M和AK-630M火炮裝置之外，還有兩個研發於20世紀60年代中期的P-15M「白蟻」蘇聯反艦導彈發射裝置。

據指出，烏克蘭海軍是1992年4月5日在前蘇聯黑海艦隊的基礎上組建起來的，由水面力量、海軍航空兵、岸上火箭炮兵部隊、海軍陸戰隊等兵種組成，大部分海軍部隊部署在海軍基地敖德薩等地。

烏克蘭海軍目前擁有1艘巡防艦、1艘護衛艦、1艘近岸掃雷艇、8艘砲艇和3艘兩棲運兵艦，以及近20艘非戰鬥艦艇，合計各型船隻載具共34艘，然而烏國曾一度擁有5艘巡防艦、1艘護衛艦、2艘登陸艦、1艘潛艇和49艘輔助艦艇，總兵力超過1萬5400人，但是2014年克里米亞事件後受到重創，損失超過50艘船艦，比例將近7成。

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