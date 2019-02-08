王世堅天敵出現了…　碰上謝龍介竟會嘴軟、傻笑

▲謝龍介、王世堅（合成圖／記者林悅翻攝、蔣婕妤攝）

政治中心／綜合報導

民進黨市議員王世堅在議會質詢時強勢的態度、高亢的聲音，讓許多官員敬謝不敏，然而，當他遇上口才了得、辯才無礙的國民黨台南市議員謝龍介，瞬間變得好客氣、還會露出羞赧的笑容，反差萌的模樣讓人十分詫異。

王世堅跟謝龍介在節目上為了國幣「去蔣化」爭論不休，謝龍介還拿出國幣表示，千元鈔、五百元鈔都沒有威權象徵，只剩下10元、5元印有蔣介石，難道要把他丟掉嗎？雙方就此展開激烈的對話。

謝龍介更出招反問，不然要不要改印陳水扁？王世堅原本強勢的態度突然軟化表示，促轉會沒這個意思，謝龍介又說，不然印蔡英文也可以，結果王世堅馬上神回，不然印馬英九，最後謝龍介還蹦出，「不然印世堅也可以」，王世堅說，「不知道你們同意不同意啊？」

平時強勢的王世堅也會踢到鐵板，之後，兩人在網路節目遇上，更碰撞出不少笑料。謝龍介投台南市第2選區立委補選，範圍囊括新化、玉井、西港、學甲，深入民進黨大本營，這一戰可說是非常艱辛，謝龍介說，上一次立委選舉民進黨拿14萬票，國民黨只拿3萬，藍綠比例相當懸殊，不過，謝龍介被當地農漁民感動，希望能幫他們做事，因此決定破釜沉舟，相信一定可以選出不錯成績。

由於謝龍介深入艱難選區，主持人盼能助謝龍介一臂之力，因此問有「扶龍命格」稱號的王世堅是否給謝龍介鼓勵、加持一下，笑稱「給你罵到的人都會當選」，王世堅當場露出害羞表情說「不能罵，怕又應驗會高票當選」，更稱「謝龍介已經很強，不需要任何評論，輸贏都是一時，這次他是試水溫」。

▲謝龍介、王世堅上網路節目。（圖／翻攝YAHOO TV）

被戲稱為具有「扶龍命格」的王世堅，過去他在議會罵過馬英九、柯文哲、韓國瑜，結果意外帶動他們的聲勢上漲，馬英九還當選總統。

台灣政壇兩大黨國民黨跟民進黨因對統獨看法不同長期處於對立情況，不過卻有兩位市議員卻打破藍綠對立，在節目上有趣的互動，吸引許多網友關注。