美國撤軍敘利亞　《環時》：美軍隨時突襲恐更加容易

▲美軍駐敘利亞部隊。（圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

美國總統川普日前宣布，「美軍已經在敘利亞打敗伊斯蘭國（IS）」，言下之意暗示美國很快將從敘利亞撤軍。對此，《環球時報》評論稱，若這次美軍時現撤離敘利亞，代表著敘反對派力量進一步走下坡路，但美國空軍不會走遠，美軍實施突襲有可能會更加隨意、自由。

川普履行競選承諾從敘利亞撤軍的消息傳來後，大陸官媒《環球時報》發表評論表示，川普不顧反對聲堅決從敘利亞撤軍，進一步顯示了他的興趣不在那個地區，不想在他心目中的非主要戰略方向上耗費精力和金錢；他對俄羅斯在敘利亞的影響以及巴沙爾政權存在下去的抵觸情緒，遠低於美國建制派。

▲駐敘利亞美軍士兵。（圖／達志影像／美聯社）

評論也稱，按照國際政治的通常邏輯，美軍撤出敘利亞意味著會同時帶走它的很大一部分影響，但川普對此的在意程度的確相當低，他似乎不反對敘利亞變成歐洲國家與俄羅斯及伊朗之間的問題。

評論認為，中東地區最近十幾年的衝突讓大國矛盾與區域內的民主運動、教派鬥爭以及恐怖主義問題等錯綜交織在一起，現在看來，這裡的大國矛盾時鬆時緊，民主運動在潰瘍中消退，教派鬥爭更趨激烈但難分勝負，恐怖主義力量大體處在糾集、被打散、重新糾集形成新威脅的反覆過程中。

▲美國總統川普決定自敘利亞撤軍。（圖／路透社）

由於有石油和恐怖主義問題的長期牽動，美國要從中東抽身不太可能，已經不止一屆美國政府希望把對中東局勢的主導變為有限介入，但中東問題的發作又不時把美國拉回來，讓華盛頓的撤出一步三回頭。

評論分析，若這次美軍實現撤離敘利亞，將意味著敘反對派力量進一步走下坡路，但美國的空軍任何時候都不會走遠，不再對敘局勢承擔責任之後，美軍實施突襲有可能會更加隨意、自由，但不等於巴沙爾政權有機會恢復對全國的控制。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！