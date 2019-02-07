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飢餓綠鷺拿麵包當餌！秒從水裡叼大魚爽吃　網笑：智慧是逼出來的

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▲▼智慧是逼出來的！飢餓綠鷺靠麵包捕魚　網友：我欣賞牠（圖／翻攝自YouTube／TINKERPOPPYIMBA）

▲綠鷺用一塊麵包當誘餌捕魚。（圖／翻攝自YouTube／TINKERPOPPYIMBA）

網搜小組／綜合報導

智慧真的都是飢餓逼出來的！一名網友在Youtube分享一支稀奇影片，內容是一隻飢餓的綠鷺（Green heron）藉由一小塊麵包當誘餌，精彩的從水邊成功捕獲到一條體型比麵包大好多倍的河魚，最後痛快的在湖邊飽餐一頓。

影片中可以看見，綠鷺咬著麵包緩緩的走在水池邊，接著轉頭輕輕的把麵包放到水中，下一秒麵包立刻被水中的魚咬了一口，綠鷺發現這一招誘餌戰術有效後，再次把麵包放進水中，接著就跟水中的魚展開搏鬥。

▲▼智慧是逼出來的！飢餓綠鷺靠麵包捕魚　網友：我欣賞牠（圖／翻攝自YouTube／TINKERPOPPYIMBA）

▲綠鷺最後成功拿一塊麵包換到體型大好多倍的河魚。（圖／翻攝自YouTube／TINKERPOPPYIMBA）

就在麵包快要被魚吃光前，飢餓的小綠鷺終於抓到機會，瞬間將魚從水中咬起，成功拿一塊麵包換到體型大好多倍的河魚，下一秒牠就快速的衝回岸上，痛快的在湖邊享用美食。

聰明的綠鷺用小小一塊麵包，換到體型約人類巴掌大的魚，影片讓許多網友看了紛紛稱讚這隻鳥真是太聰明了，有人說：「我欣賞牠！」、「智慧，果然都是逼出來的。」、「找對工具（麵包）、用對方法（測試）、想對策略（觀察）、達成目標（捕獲），牠可以錄取！」、「困境激發創意的實例。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：綠鷺,麵包

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