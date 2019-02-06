2019廈門工博會4月登場　聚焦兩岸智慧製造合作

▲廈門工博會。（圖／電電公會提供，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

2019廈門工博會暨海峽兩岸機械電子商品交易會（簡稱：廈門工博會，前身為台交會）將於4月12至15日在廈門國際會議展覽中心盛大舉行。主辦單位表示，為順應工業4.0全球浪潮，展會擴大智能製造展區大受好評，2018年展會聚焦兩岸智慧製造合作，而台商參展規模更達800個攤位。

廈門工博會創辦於1997年，是由大陸商務部特別授權中國機電產品進出口商會、台灣區電機電子工業同業公會和廈門市人民政府共同主辦，是目前海峽兩岸共同主辦且是規模最大的機電展會。為更好利用廈門對台區位的優勢，並促進兩岸經貿往來，自2000年起，組委會首次邀請電電公會擔任在台徵展單位，2001年正式邀請及簽約電電公會擔任主辦單位之一，負責在台灣的籌組作業。

作為海峽兩岸間規模最大的工業展，每屆廈門工博會（台交會）均吸引近千家企業參展。2018年時吸引1000多家企業參展，展覽規模達85000平方米，近3500個國際標準展位，共有來自美國、日本、馬來西亞、泰國等28個國家和地區的眾多專業客商團組參會，3萬多名境內外專業客商雲集大會，共用兩岸經貿合作無限商機。展會期間更舉辦海峽經貿論壇、兩岸智慧自動化論壇、智慧城市論壇、兩岸工業論壇等，並設有創新創業、專場洽談會讓展會內容更加多元。



智慧製造展區展位突破，展出內容包括各式功能先進的機器人，各種高端酷炫的自動化與智慧化設備和軟體，以及互聯網熱門的虛擬化顯示技術和最新平板顯示技術。許多重量級企業曝光ABB、發那科、松興、航太科工、思爾特機器人、明鑫智慧等100多家著名工業自動化企業參展。



2018年台灣共組織近800個攤位參與，主要代表企業有，高鋒、新代、台灣氣立、凱士士、力科等。本屆展會聚焦智慧製造，設智慧製造（工業機器人和自動化）、機床設備、橡塑工業、工模具及功能部件、交通運輸、印廣設備等專業展區。