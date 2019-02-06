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回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略

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▲回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略。（圖／翻攝LINE旅遊）

▲回娘家順便小旅行。（圖／翻攝LINE旅遊）

記者姚惠茹／台北報導

農曆春節連假，沒有提前規劃出國旅行，趁著春節回娘家順便來個小旅行，但是過年親朋好友眾多，如何整合所有親友進行行程規劃，今年特別推薦教學使用LINE「好友行程規劃」功能，簡單方便又好用。

LINE在去年推出全新服務「LINE旅遊」，攜手雄獅旅遊，Agoda、KKday、Tripresso旅遊咖等4間國內外知名旅遊企業，打造一站式旅遊預訂服務，提供全台2100萬LINE用戶多元的旅遊產品，包括95間航空公司的航班、全球數十萬住宿選擇、遍佈80個國家的體驗活動，以及來自30間以上的旅行社團體行程，每筆交易還享有LINE points點數回饋。

LINE搭配全新服務「LINE旅遊」，發揮社群最大優勢，還推出「好友行程規劃」功能，讓用戶可以在透過LINE旅遊安排好旅行必備的住宿、機票、行程之後，透過行程安排直接在群組中跟親友一同編輯行程規劃，讓行程規劃更加完善透明。

針對這個功能，相信不少LINE用戶已經都會使用，不過可能還是有不少用戶不知道怎麼操作，這邊特別簡單做個使用教學，教大家如何使用LINE旅遊的「好友行程規劃」，首先以過年簡單小旅行為主，熟能生巧後便能在中長程旅途中，開啟與親友共同籌備出國旅遊的行程規劃。

使用方法上面，首先開啟LINE之後，最下面的分類中選擇「錢包」，點進之後就可以看到LINE旅遊的主畫面，然後在最下面的選單中，選擇旅程。

▲回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略。（圖／翻攝LINE旅遊）

然後就可以開啟「我的旅程」規劃，點選「建立旅程」，選擇旅遊目的地，不論是海外還是國內景點，都可以選擇。

▲回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略。（圖／翻攝LINE旅遊）

這邊特別以小旅行為主，所以選擇台灣中的「花蓮」，做為行程規劃的範例。

▲回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略。（圖／翻攝LINE旅遊）

緊接著選擇「旅遊日期」，然後就會出現行程規劃的畫面，以三天兩夜小旅行為主，系統會根據用戶的選擇產生對應日數的分類，並在「調整旅程」這頁可以額外新增，像是去程時間、回程時間，以及中間三天可以規劃行程的地方。

▲回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略。（圖／翻攝LINE旅遊）

然後就可以開始設定「旅程名稱」，這邊特別要記得把「分享設定」、「共同編輯」打開，才能和親友共同編輯規劃行程內容，並且同時邀請LINE好友加入編輯。

▲回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略。（圖／翻攝LINE旅遊）

至此，LINE「好友行程規劃」正式成立，可以編輯的共有「行程表」、「地圖」、「旅程訂單」三個部分，以時間軸的方式條列各項內容，簡單易懂，同時在上一個步驟邀請的親友，也會在行程規劃正式開啟的時候，收到共同編輯旅程的連結。

▲回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略。（圖／翻攝LINE旅遊）

至於添加景點的部分，則在我的行程頁面中，只要在行程畫面點選「景點」就可以添加景點，還可以透過輸入景點關鍵字，以及目前地圖顯示的區域，進行搜尋已建立的景點，就可以完成條列式的景點順序，讓親友一次看懂行程安排。

▲回娘家順便小旅行　LINE推「好友行程規劃」攻略。（圖／翻攝LINE旅遊）
 

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關鍵字：LINE旅遊,好友行程規劃

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