為逃票搭車大媽拚了！蠕動前進「蜜桃臀」狂抖　畫面曝光讓網好崩潰

▲美國大媽為了逃票搭地鐵，直接蠕動爬行進站，監視器畫面日前被PO上網引發討論。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

有些人為了逃避付小錢，可以使用任何誇張的招式！美國紐約地鐵（New York City Subway，簡稱NYC）有監視器日前就拍攝到一段畫面，內容是一名美國大媽為了逃票，就彎下身軀從閘門的縫隙鑽入，但沒想到褲子被磨到掉一大半，整個屁股蛋直接在車站曝光，畫面上傳後讓網友紛紛直呼太誇張了。

原PO在知名影音平台《LiveLeak》分享這段影片，還以「如何免費搭乘紐約地鐵」為標題，內容可以看見一名身型巨大、豐滿，身穿深色帽T的大媽在要進入地鐵時，一個轉身直接側身半趴在板上並向後蠕動，試圖從閘門的下方縫隙鑽入地鐵搭車。

但沒想到因為大媽的身材比較豐腴，導致「鑽漏洞」的過程十分艱辛，過程中褲子還因為與地板摩擦而脫落，圓潤的屁股蛋也隨即在公共場所曝光，但她卻滿不在乎持續蠕動前進，最後也成功「混」進了閘門內，大媽才一個華麗起身前往月台搭車。

影片讓許網友直呼「太誇張了」、「有必要這樣嗎」、「這麼缺錢嗎」。但根據資料，美國其實有4％乘客都是靠逃票搭地鐵，NYC局長拜福德2018年時就曾推測說，民眾會逃票主要是地鐵票價一直漲，使部分低收入戶民眾無力負擔，加上檢方也宣佈不會起訴因逃票而被逮捕的人，所以讓一些人寧願冒險逃票。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。