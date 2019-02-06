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好氣象走春指南：花東10大景點　首推松園別館、多良車站

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▲太平洋公園 。（圖／交通部觀光局提供）

▲太平洋公園。（圖／交通部觀光局提供）

生活中心／綜合報導

「好氣象走春指南」花東站！花蓮向來都是遠離城市的旅遊勝地，而近年來台東越來越夯，有許多美景紛紛出爐，這次將分別挑選出花蓮與台東的5個一日景點，走出新氣象！

花蓮

1.太平洋公園

現在的太平洋公園是原本的北濱公園與南濱公園改名而來，分成北濱與南濱段，由一條適合散步、慢跑、騎單車的步道連接，裡頭禁止汽機車進入。這座靠海公園的沙岸上擺放著數個漂流木供人休息，觀賞眼前一望無際的海景。

交通資訊：花蓮市南濱路6號

▲太平洋公園 。（圖／交通部觀光局提供）

▲太平洋公園 。（圖／交通部觀光局提供）

▲太平洋公園。（圖／交通部觀光局提供）

2.掃叭石柱

若對考古遺址獲卑南文化有興趣，花蓮瑞穗舞鶴村裡就有一處「掃叭石柱」。這處遺址在日治時代即被發現，已有三千五百年的歷史，屬於新石器時代，被列為第三級遺址，屬卑南文化的一支，為東部巨石文化古蹟中所存最大的遺石。「掃叭」兩字是從阿美族語的音譯過來，原意為「木板」。

交通資訊：花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村舞鶴段204-5、204-67、204-68地號

▲掃叭石柱 。（圖／翻攝自flickr／紅茶喵）

▲掃叭石柱。（圖／翻攝自flickr／紅茶喵）

3.白鮑溪親水園區

白鮑溪是花蓮當地人的夏天消暑地點，鄰近著名景點鯉魚潭，上游水質乾淨，溪水較淺，但仍有幾處小潭較深，這裡更是台灣翠玉的礦場，邊玩還能邊尋找豐田玉以及蛇紋石。即便冬天溫度偏低，下水不是選擇，這裡的環境優美，也能來附近放鬆身心。

交通資訊：花蓮縣壽豐鄉池南路五段82號

4.七七高地

七七高地是花蓮在地人對「花蓮山」的稱呼，位處花東海岸山脈最北端，擁有「360度環繞景觀」，北臨花蓮溪出海口和花蓮港 ，西可遠眺吉安與縱谷，南接延綿百公里的海岸山脈，東是浩瀚的太平洋。海拔77公尺的頂端，有兩顆三角點基石，是單車可以直達的摸石點。

交通資訊：花蓮縣壽豐鄉花東海岸公路旁，開車無法進入。

▲七七高地 。（圖／翻攝自flickr／t_junkie）

▲七七高地。（圖／翻攝自flickr／t_junkie）

5.松園別館

列為花蓮縣政府重點歷史古蹟之一的松園別館，已經被登錄為歷史建築。松園別館建於1942年，曾為日軍「身風特攻隊」招待所，後改為美軍駐華顧問團招待所，與放送局(現中廣公司花蓮台)、海岸電台(現中華電信)、自來水場等皆有松林連成一片，是目前花蓮保存最完整的日治時代建築物。場域內部定期有文創市集及展覽。全票50元，半票25元(門票可全額折抵紀念品店、餐廳之消費)

交通資訊：花蓮市松園街65號

花蓮松園別館(圖／取自松園別館粉絲專頁)

花蓮松園別館。(圖／取自松園別館粉絲專頁)

台東

NO1.台東海濱公園

近台東市區的台東海濱公園，園區內有人文主題步道、劇場、廣場、湧泉地景以及公共藝術，是一處以「人」為主的空間。「生命樹」建築作為表演舞台，晚上還有漂亮的燈海美景。

交通資訊： 臺東縣臺東市大同路

▲國際地標前表演舞台。（圖／台東觀光旅遊網提供）

▲國際地標前表演舞台。（圖／台東觀光旅遊網提供）

NO2.台東森林公園

森林公園的面積廣大且有良好規劃，占地300公頃，裡頭有3座湖泊及蝴蝶生態區，同樣鄰近台東市區。

交通資訊：臺東縣臺東市華泰路300號。

台東森林公園琵琶湖（圖／取自台東縣政府官網）

台東森林公園琵琶湖（圖／取自台東縣政府官網）

▲台東森林公園琵琶湖（圖／取自台東縣政府官網）

NO3.鹿野高台

鹿野高台群山環繞，是暑假著名的「熱氣球節」的舉辦地，這裡還可以玩飛行傘、滑草、野餐。

交通資訊：北上→台9號省道355.5KM，轉入光榮路(東34鄉道)依路標續行即可 / 南下→台9號省道344.2KM，轉永樂路(東33縣道)依路標續行即可。

▲▼2018台東熱氣球嘉年華,台灣國際熱氣球嘉年華,台東熱氣球,熱氣球繫留,鹿野高台,熱氣球自由飛。（圖／記者蔡玟君攝）

▲2018台東熱氣球嘉年華在鹿野高台舉辦。（圖／記者蔡玟君攝）

NO4.鐵花村

鐵道藝術近年來在台灣許多縣市出現，台東鐵花村是其中相當著名的一例，它的前身是擁有80年歷史的台東火車站，有許多文創產業進駐，場域內各種裝置藝術與鐵花村音樂聚落都非常適合走走。

交通資訊：台東縣台東市鐵花路

▲台東鐵花村。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

▲台東鐵花村。（圖／兔兒毛毛姊妹花提供）

NO5.多良車站

被譽為全台灣最美的多良車站，由於臨近太平洋，海天一線的美景加上車站的年代感，吸引了超高人氣，這裡可以聆聽大自然的海浪聲，感受海風觸感，還有時不時經過的火車聲。

交通資訊：台九線417.5K

台東多良車站。（圖／華信航空提供）

▲台東多良車站。（圖／華信航空提供）

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