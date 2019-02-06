大陸泡麵曾征服俄軍味蕾　俄空軍司令部一次就訂5千箱

▲北京一家超市貨架上擺放的泡麵。（圖／翻攝自中新網）

軍武中心／綜合報導

在上個世紀的大部分時間裡，俄國人的日常生活過得都不算很好，以軍事工業為代表的重工業被擺在了最重要的位置，日用品相對匱乏，尤其在軍隊中特別嚴重。據悉，當時從中方運來的食物中，泡麵最讓俄軍驚艷，光是俄羅斯空軍司令部一次就訂購了5千箱，當作各級軍官們的工作餐；不過俄國人的口味有個特點，就是不要辣。

綜合陸媒報導，九○年代蘇聯解體後，俄國人的生活水準開始下滑，尤其軍隊的情況特別嚴重，例如倉庫裡有可以支撐一次世界大戰的武器，有足以席捲西歐的大軍，但卻付不起軍官和士兵的薪水。不過俄國人當時有機會接觸到外面的世界，與中國的接觸也開始增加。俄國人當時最感興趣的就是中國的輕工業品，衣服、食品等等，都是他們急缺的，成為了市場上的搶手貨。

▲第一次世界大戰後，俄國人民處在飢餓邊緣，常吃麵包果腹。（圖／翻攝自微信）

在從中國運來的食物中，泡麵最讓俄國人感到十分驚訝，「原來麵條居然還有這種做法」，只需一瓶開水就可以端上一碗香噴噴的麵條果腹。現在看來，泡麵只是在工作忙碌、或是煮菜不便時的快速食品，但當時俄國人的眼裡，這東西實在太新鮮了，從來沒見過。吃慣了黑麵包、長期掙扎在食品店門口排長隊的俄國人，認為泡麵是比導彈、主戰坦克和戰鬥機更為有意思的東西。

司令部的眷屬們因為丈夫、家人工作的關係，也藉此機會沾了光，比一般民眾更早嘗鮮到泡麵的美妙滋味。不過俄國人的口味有個特點，什麼味道都可以，就是不要辣；他們的食物中很少有辣椒，對於「微辣」都很不喜歡，所以在口味料包上有專門的需求。

▲俄國士兵。（圖／翻攝自新浪軍事）

現在看來，俄軍官搶訂泡麵的需求看似有些荒謬，但在當時的時空背景下，一點也不奇怪。俄羅斯的經濟狀態在上個世紀很糟糕，長期以來本來就處於日用品缺乏的狀態上，加上對新鮮事物的好奇，對泡麵這樣的物品趨之若鶩也屬正常。

在俄軍內部，軍隊採購的泡麵都優先給了軍官，尤其是高級軍官。在當時，俄羅斯空軍司令、副司令、參謀長的辦公室裡，經常傳來泡麵的香味，空軍司令部辦公室在休息時大吃泡麵也是很常見的景象。蘇聯解體後，伴隨著俄羅斯走出困境、生活條件的改善，這樣的場面才消失。在中俄90年代的軍事交流中，泡麵等日常用品扮演了很重要的角色。