▲ 屋主泡咖啡招待還「秀24萬元金塊」，女清潔工隔天闖屋竊走。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名陳姓女慣竊，在萬里區某處社區大樓，進行打掃工作時，一名女屋主體恤陳女工作辛勞，於是邀她到家中稍作休息，她向陳女展示金塊「這是過年要給我子孫的」。沒想到，陳女竟起歹念，隔天趁清潔工作空檔，破壞門鎖進入屋內竊走價值24萬元的6個金塊。警方獲報後全力展開追緝，循線將她逮捕，全案依竊盜罪嫌將陳女函送基隆地檢署偵辦。

▲ 陳女持打火機燒開大門紗網，反手將門開鎖打開後入內行竊。

警方調查，陳姓女子（41歲）有毒品、竊盜等多項前科，過去大多在基隆地區犯案。陳女日前在萬里某處社區大樓受僱打掃時，一名女屋主體恤陳女清潔工作辛勞，邀她進屋內稍作休息，並親手沖泡咖啡招待，在聊天過程中，屋主向陳女展示自己買給兒孫返鄉團圓過年的金塊，沒想到，卻讓陳女見「金」眼開，起了歹念。

陳女趁隔天繼續為社區打掃時，多次前往屋主家門外查看，確認屋主不在屋內後，隨即破壞門鎖，並持打火機燒開大門紗網，反手將門開鎖打開後入屋內行竊，將價值24萬元的6個金塊竊走，犯案過程花不到2分鐘時間。

女屋主返家後，發現6個金塊不翼而飛，立即打電話報警，而警方經調閱監視器畫面後，鎖定陳女行蹤，循線將她逮捕。陳女遭逮後坦承犯行，但供稱金條已經拿去桃園地區銷贓變賣換取現金。警方訊後，全案將陳女依竊盜罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

▲ 陳女持打火機燒開大門紗網，反手將門開鎖打開後入內行竊。

▲ 陳女入屋內行竊，將價值約24萬元的6塊黃金金塊竊走。