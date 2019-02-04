最強女跆拳誕生　學拳只為了「保護我媽媽」

▲教練鄭紹宏稱讚黃品潔底子相當好，實力與國手相當。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

一個長期受家暴的孩子，毅然決然的重拾跆拳生涯，目的卻不是個人成就，而是「保護媽媽」，看著她一路成長的國家級跆拳教練鄭紹宏說「黃品潔是一位教練生涯中從沒見過，在資質與心理方面都如此穩定的跆拳選手」，甚至實力與奧運級的選手有得拚。

鄭紹宏說，黃品潔國小就來到他到館學習跆拳道，有次學生們在練習抬腿時，忽然見到品潔的大小腿均有皮帶抽打的傷口，他心想不對，立即通報學校與社會局介入，才揭開了品潔生父家暴的事蹟，社工介入調查後，才發現生父不但毆打他們母女，甚至在離婚後也持續恐嚇品潔與媽媽。

鄭紹宏表示，當時社工介入後，便將已就讀國一的黃品潔安置，就在她打算放棄跆拳道學習後，在多方的鼓勵下，才重拾原本學拳的生活，但她的目標很簡單，不是成就得獎，而是鍛鍊她保護媽媽的能力，也就是基於「保護」的出發點上，品潔的心理素質與拳術往往比其他人更健全，甚至當上了道館的助教，協助其他學員更快進入狀況。

▲黃品潔在跆拳項目「品勢」中，有相當優異的表現。（圖／記者洪正達攝）

跆拳道分為兩大類，分別是「品勢」與「對練」，鄭紹宏表示，雖然黃品潔身高因素無法進行對練，但真正困難的還是品勢，因品勢每個出拳或踢腿的動作，下盤均要非常的穩固，不能有一絲抖動或站不穩的情形出現，但黃品潔的強項就在這邊，她自己認為將來還是會繼續練習參加比賽，並「保護母親直到永遠」。