祝融別想來圍爐！　消防教授「安全六密技」平安過豬年

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▲▼新北消防教授「防火五招」，讓大家安全溫心過好年。（圖／記者林煒傑翻攝）
▲新北消防教授「防火五招」，讓大家安全溫心過好年。（圖／記者林煒傑翻攝）

記者林煒傑／新北報導

過年期間天氣冷颼颼，民眾常用電暖器取暖或用電磁爐吃火鍋圍爐，但使用高瓦數電器時，忽略電器使用安全而引發火災者不在少數，為了讓民眾全家圍爐平安過好年，新北市消防局特別提醒民眾應注意用火用電安全，呼籲民眾在電器使用上要特別留意以下事項：

一、檢驗合格產品：選擇有安全標章的產品，此類產品具備「過載保護」功能，若同時使用多種高功率設備，會相對安全並輔助人感知反應，減少憾事發生。

二、定期檢查設備：清潔及汰換電器設備，不使用時應拔掉插頭，當插頭長期未清理時，兩極雜物堆積，電流持續發熱成為導體，導致電線發燙或異味產生，破壞插座絕緣樹脂，繼而短路，引起火災。

三、保持空間通風：電暖器分為耗氧與不耗氧類型，使用時應注意空間是否通風，否則恐會燃燒不完全致一氧化碳中毒，若屬不耗氧類型，仍避免於密閉空間使用，還是會造成氧氣不足。

四、使用獨立插座：電暖器耗電量高，一定要使用單一電源插座，不要使用用延長線，以免有跳電或電線走火的意外發生。

五、注意擺放空間：使用電暖器時周遭要騰出空間，讓暖氣可對流，並遠離棉被、窗簾等易燃物，避免過熱起火燃燒，也要遠離太陽直射、潮濕及地板傾斜處。

六、病幼人員注意：高血糖病人末梢神經較不靈敏，不宜太靠近熱源，另外也不能太靠近嬰幼兒，以免造成燙傷卻無法及時發現處理。

新北消防表示，電器設備最簡單方式就是目視及觸摸辨識狀態，使用時間不宜過長，離開時則要關閉電源，烹煮食物時務必記得「人離火熄」，另外春節期間燃放煙火時，應選購具有爆竹煙火之認可標示，在對的時間及地點施放，以免發生危險。

▲▼新北消防教授「防火五招」，讓大家安全溫心過好年。（圖／記者林煒傑翻攝）

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