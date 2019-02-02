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除夕不跟父母聚…他陪女友家人吃飯急訂位　霸氣老闆：給我滾

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年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲朋友除夕夜不跟家人團聚，餐廳老闆聽了暴怒：「滾！我不接你這單。」（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

農曆春節過年，除夕許多家庭都會吃團圓飯，但在臉書「爆怨公社」有一名餐廳老闆就發文說，他有一名朋友除夕想跟他訂晚上的位置來吃飯，但他聽對方說是跟女友及其家人吃飯，就立刻拒絕並且回覆說「除夕請未過門的（女友）家人吃飯是X小。」文章分享後立刻引發網友討論。

原PO在爆廢公社公開版發文說，自己經營的餐廳除夕夜當天只開到下午5點，但有一位朋友突然聯絡他說那天想訂位晚上吃飯，因此讓他相當猶豫要不要接單，考慮之後決定先聽聽對方的細節再決定。

朋友就告訴老闆說，他準備在除夕晚上帶女友家人到店裡吃飯，原PO接著就問「你家人有要一起來嗎？」朋友就回說並沒有找自己的家人，原PO接著又問，是否要向女友的家長提親嗎？朋友也說不是。

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲原PO的朋友除夕夜沒有要跟家人吃團圓飯。（圖／CFP）

原PO最後沉默了片刻後，慎重地跟朋友說：「我不接你這單！」朋友聽了急忙詢問原因，他就直言說：「只有你女友有老爸你沒有膩？我員工沒有膩？我沒有膩？滾！」、「死北七，我不接單，沒結婚什麼的請女生家人吃飯，你說平常日也還說得過去，除夕請未過門的家人吃飯是X小。」

老闆超霸氣的行為被網友讚爆說，「老闆有缺員工嗎？」、「老闆，你的店在哪裡？我要去捧場」、「說的好！除夕是跟家人團聚的」、「訂位＋1」、「老闆我家一家大小七個人除夕沒地方去吃，求訂位」、「老闆我要訂位，一個人可以嗎」，狂求店家位置，想用「新台幣教訓」老闆。

但也有網友表示，除夕不陪家人的行為相當糟糕，「有了女友沒了父母的人」、「除夕不陪家人，反而去陪別人的老婆跟別人的岳父岳母，真的奇葩。」、「白目，除夕不陪家人還要拖別人」、「正宗馬子狗」但也有人緩頰說：「說不定分開請啊！下次換女生請男方的爸媽」、「他家人是不是出國了？」

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