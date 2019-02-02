有效射程達6公里！俄「坦克殺手」S-8OFP火箭爆炸前可先破甲

▲S-8系列航空火箭彈。（圖／翻攝自維基百科，下同）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯機械製造技術公司（Techmash）近期宣布，S-8OFP非制導空對地火箭即將完成測試，公司總經理弗拉基米爾·列平也說，「我們的目標就是按照計畫完成試驗，並接受軍方訂貨。」據悉，新導彈射程預估可達6公里，可以擊穿指定目標前的障礙物，同時不受到損害地繼續飛行。

綜合外媒報導，S-8OFP「穿甲者」為S-8系列中最新的一款，這系列是由蘇聯空軍和塞爾維亞空防軍研製的航空型火箭彈系武器，軍用飛機將它用來攻擊地面半硬和堅硬目標，目前仍在俄羅斯空軍和各種出口客戶當中服役；儘管新型的外表與前幾款看不出什麼區別，但實際上，S-8OFP的發動機更小且更強大。

報導指出，S-8OFP因為發動機小的優勢，因此工程師將它安裝更大、更重的彈頭，讓這款火箭不僅擁有強悍火力，而且擁有更複雜的有效載荷運載系統。機械製造技術公司表示，以前的S-8系列火箭只能在距離目標一定範圍內點火，而S-8OFP因為擁有智慧近炸引信，可以在目標前面、內部和後方爆炸，以最大限度地打擊敵重型裝甲車輛和部隊集群，換句話說，「S-8OFP在爆炸前能夠先破甲」。

列平表示，在作戰能力方面，S-8OFP的性能是老型號的很多倍，S-8OFP還放棄了S-8原有的彈道推進劑，轉而採用一款新的複合燃料，讓它的有效射程估計可達6公里。

俄羅斯國防部分析，這種非制導反坦克火箭在非對稱衝突中具有廣泛用途，尤其是在敘利亞。軍事專家列昂科夫向媒體透露，「S-8OFP很可能已經在敘利亞經過測試，部署在那裡是為了打擊經常使用吉普車的好戰分子，這款優秀的武器早就該配備了。」

報導也提到，S-8OFP可以和多款俄軍中型戰鬥機兼容，包括蘇-24/25/27以及米格-23/27/29，還可掛載在卡-50及卡-52攻擊直升機上。