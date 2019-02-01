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找親戚租屋根本惡夢！他曝超慘經歷　「親人當吸血鬼，比外人更可怕」

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▲▼跟親戚租屋卻是噩夢不斷。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO表示，他們一家人跟親戚租房子，結果屋況有問題要親戚處理，對方只會威脅要漲房租。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「人家在過年，我在搬家！」一名網友日前在臉書「爆怨公社」發文嘆說，自己跟親戚阿姨租屋，但對方卻只負責收錢，遇上屋子破損、電器壞掉都不修，「要修理？好啊，我給你們漲房租！」阿姨還嗆他患有憂鬱症的媽媽「過太爽！」氣得他當場翻臉決定帶家人搬走。

原PO在爆怨公社上傳一張收拾家具的照片說，「人家在過年，我在搬家，我做錯了嗎？我不覺得！」接著透露原因說，自己母親10多年前得了憂鬱症及糖尿病，「很早睡、很早起、易疲累，整天把自己關在家裡，沒辦法久坐久站，手又會顫抖，只能靠父親養著。」

「小時候我的阿姨總要我體諒我媽。怎麼現在為了錢，立場就不一樣了？」他表示自己跟阿姨租屋，每月1號交錢非常準時，而且從來沒有拖欠紀錄，但有一次他的母親跟阿姨約好交錢，但卻因為吃了精神病的藥，藥效發作後睡覺了，阿姨就打電話罵他說「會不會太離譜」、「日子過太爽是嗎？」

▲▼租屋廣告看板,售房廣告,房市,房價,房地產,民眾觀看租屋廣告資訊。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO表示，親戚阿姨當房東只會收錢，其他屋子有問題一律不管。（示意圖／記者季相儒攝）

「母親生病每天要吃4～5次藥，一次要吃7至9顆，會過得很爽？」、「我知道我媽媽失約不對，所以在電話裡我沒有應聲半句，但不需要到了現場，還在馬路上狂罵我母親吧！」後來他忍不住回嘴了幾句話，沒想到阿姨就要他們一家人搬走，但他也說「沒問題！因為我早就不想住了。」

原PO指出，阿姨當房東只會收錢，「屋頂漏水、陽台滲水不處理」、「浴室機器故障也不修」、「我父母房間的冷氣壞了3年也不處理」每次告知有問題，阿姨只會回嘴「要修理？好啊，我給你們漲房租！」氣得他怒飆說「一個月好歹也要快一萬，收了房租也要做事啊」、「搬走以後，肯定會有一種解脫的感覺吧。」

其他網友看了紛紛回應說：「親人若當起吸血鬼，比外人更可怕」、「談到錢兄弟姊妹都一樣，現實如此，搬一搬清心省事」、「能體會，有時候親戚比外人更無情」、「等你們要搬走了，她也會說照顧你們這麼多年，唸個幾句你們就翻臉之類的，樓主快搬家吧」、「這種親戚根本不在乎你過得好壞，快搬走吧。」

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關鍵字：租金,房東

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