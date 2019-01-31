高階警官人事僵局解凍　基隆警局長黃明昭暫掌刑事局

▲即將升任警政署副署長的刑事局長蔡蒼柏(圖右)。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



內政部長徐國勇31日批准同意的高階警官調動人事，警政署下午發布第 一波高階警官人事派令：包括現任桃園市警局長黎文明升任警大校長、警政署警政委員陳國進接任桃園市警察局長，刑事警察局長蔡蒼柏安榮升警政署副署長，基隆市警局長黃明昭則升任警政委員後暫時代理刑事局長。內政部將視黃明昭接任刑事局後表現，在決定是否真除接任局長。警政署今天下午正式發布人令，四位高階警官人令將於農曆過年後生效。

基警局長黃明昭晉升警政委員暫時代理刑事局長。（圖／翻攝自Facebook／警光新聞雲）

根據警政署知情人士透露，原本警署規劃在1月中旬調動的高階人事案，因為卡在執政黨地方選舉大敗、內閣改組等政治動盪因素懸而未決，導致人事案遲遲無法定案。加上新閣揆蘇貞昌上任後，對警政高層有自己的規劃和屬意人選，直接提出另外一個版本名單，導致內政部夾在政院和警政署規劃、地方首長討人的三方角力中，導致這波原本預計調幅不小的高層調動，後來緊急喊煞車，先解決警大校長刁建生屆退，警大校長職缺待補問題。

▲接任桃園市警局長的警政委員陳國進。（圖／記者張君豪翻攝）