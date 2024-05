大車U字大迴轉奪命畫面！小車「正面撞上」車頭全毀　一家6人亡

▲大卡車突然U字大迴轉橫跨車道,導致其他車輛來不及閃避,當場撞上。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

印度拉賈斯坦邦的德里孟買公路5日發生死亡車禍,一輛大型卡車突然迴轉掉頭,後方車輛閃避不及直接正面撞上,車頭瞬間卡進大車車底,車子前段嚴重損毀,車上6人喪命、2名孩童傷勢嚴重。

Watch | 6 Of Family Killed After Car Rams Truck Taking U-Turn On Rajasthan Highway https://t.co/XQWOwM4DQV pic.twitter.com/fCS6p1Hoza