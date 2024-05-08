大車U字大迴轉奪命畫面！小車「正面撞上」車頭全毀　一家6人亡

▲大卡車突然U字大迴轉橫跨車道，導致其他車輛來不及閃避，當場撞上。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度拉賈斯坦邦的德里孟買公路5日發生死亡車禍，一輛大型卡車突然迴轉掉頭，後方車輛閃避不及直接正面撞上，車頭瞬間卡進大車車底，車子前段嚴重損毀，車上6人喪命、2名孩童傷勢嚴重。

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新德里電視台、今日印度等報導，這一家人當時正在前往寺廟的路途上，沒想到突然發生車禍，整個過程都被公路監視器拍攝下來，大卡車司機明顯有疏忽。根據監視器畫面，大卡車當時開在最右側的車道，但卻突然U字大迴轉橫跨多個車道，導致後方隔壁車道的車輛還來不及閃躲，直接撞上。

這起事件造成後方車輛的6人死亡，另外還有2名孩童受傷，所幸孩子們情況已經漸趨穩定。警方事後到場扣押這輛卡車，但當時大卡車駕駛已經逃離現場，警方已經鎖定身分展開追捕。

針對這起事件，首席部長夏爾瑪（Bhajanlal Sharma）已表達哀悼之意，也說有關官員已經接獲指示，向受影響人民提供協助。