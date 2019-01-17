超越深圳港！舟山港貨物吞吐量超10億噸　躋身全球前三

人民銀行16日公告稱，目前仍處於稅期高峰，銀行體系流動性總量下行較快，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日以利率招標方式開展了5700億元（人民幣，下同）逆回購操作。其中包括3500億元7天逆回購，以及2200億元14天逆回購。鑒於16日有100億元逆回購到期，人民銀行實現淨投放5600億元流動性。這也是央行在公開市場單日進行的最大規模逆回購投放，并創下了通過逆回購單日最大規模淨投放紀錄。（中國證券網）