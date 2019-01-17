超越深圳港！舟山港貨物吞吐量超10億噸　躋身全球前三

▲寧波舟山港。（圖／搜航網）
大陸中心／綜合報導
寧波舟山港2018年貨物吞吐量再超10億噸，繼續保持唯一的超10億噸超級大港地位，年集裝箱吞吐量首超2600萬標準箱，首次躋身全球港口排名前三強，躍居中國大陸港口第二名，並首次超過深圳港，僅次於上海港。此外，舟山港於2018年完成海鐵聯運業務量超60萬標準箱，同比增長超過50%。
根據《澎湃新聞》17日報導，集裝箱吞吐量的快速增長與外貿經濟的發展和轉型升級密不可分。海關總署相關數據顯示，2018年中國外貿進出口總值達30.51萬億元(人民幣，下同)，同比增長9.7%，其中，浙江省2018年1月至11月份貨物進出口總額為26084.4億元，同比增長12.7%，均保持較快增速，為集裝箱吞吐量增長奠定了貨源基礎。
此外，海鐵聯運的高速發展也為舟山港擴大集裝箱業務版圖鋪路。寧波舟山港於2018年完成海鐵聯運業務量超60萬標準箱，同比增長超50%。
報導指出，截至目前，舟山港月箱量超過5000標準箱的海鐵聯運線路已達7條，其中義烏班列單月業務量已常態化超1萬標準箱，成為全國最大的海鐵聯運班列。
▼2018年和2017年1至9月港口排名。（圖／搜航網）