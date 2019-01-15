芬蘭教育再創奇蹟　成為全球第一個脫離學科教育的國家

▲芬蘭現象式學習。（圖／翻攝自Education Week）

記者張方瑀／綜合報導

位在北歐的芬蘭，看似地理位置偏遠，終年寒冷缺乏日照，但它的教育總是排名全球第一。芬蘭更在2016年針對教育做了全面改革，芬蘭將在2020年之前，正式廢除小學和中學階段的學科式教育，全面採取情境、主題式教學，讓學生從小培養跨領域學習的能力。赫爾辛基市教育發展服務處處長瑪妮恩（Marjo Kyllonen）表示，學科制度在過去200年做出許多貢獻，但現在需要更符合21世紀的教育體制。

這套教學方式稱作「現象式學習」（Phenomenon-based learning）或「主題式學習」，這是基於「探索」的學習方式，學生可以針對好奇的事件或現象，進行跨學科的學習，藉此激發學生多面向的興趣。舉例來說，在首都赫爾辛基（Helsinki）的校園中，低年級的學生正在學習鐘錶的原理，了解芬蘭鐘錶製造業，再用紙板製作出屬於自己的老爺鐘。中年級的學生聚集在一起討論不同國家、宗教、族群的曆法。高年級學生則透過虛擬實境了解整個地球的地理、氣候，或是與芬蘭設計師學習、再透過3D列印創造出自己的作品，讓每個學生都從自己有興趣的角度來學習。

這樣的教學方式也促進了老師間的合作，例如，藝術和物理課程合作學習，如何在拍攝時使用運用閃光燈，並說明這燈光的原理，在上烹飪課之前，必須先和生物老師學習海洋生物的相關知識。

再舉個例子，以「古希臘歷史」為例，傳統教學就是按照課本寫的脈絡，頂多再看幾張投影片、參觀博物館並繳交心得報告，但在現象學習中完全不同。首先依照學生興趣分為幾個小組，有的組對希臘城邦雅典、斯巴達的文化歷史有興趣，有的組則是對希臘神話、奧林帕斯等故事著迷，接著讓學生自行推派組長，討論出想要研究的主題，並考慮具體學習方法、研究路徑，制定學習時間表，老師會在學期間給予各種意見與資源，期末分享時，再由學生互相評分。

芬蘭從2013年開始在各城市嘗試推動現象式學習，2016年芬蘭教育部對6萬名學生進行了回訪，大部分學生態度積極，甚至希望更多互動教學，告別傳統知識灌輸，主動提升學習能力。看似完美的教學法，其實也有缺點，有專家提出，鼓勵集體作業的現象式學習要求學生具有很強的自律和主動性，適用於在學校表現良好並得到家庭支持的學生，但沒有這些因素支持的學生，如經常缺課，生活在單親、弱勢或移民家庭，就容易在這樣的學習環境中被拋棄，反而會像無頭蒼蠅，甚至被學習環境拋棄。