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多維TW／軍備競賽隱約增溫　台海將成怒火之海？

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▲▼出雲級直升機護衛艦,出雲號。（圖／路透社）

文／陳稚寰 萬敏婉　圖／路透社／本報資料照

日本於2018年12月18日正式通過新版《防衛計劃大綱》，2019年國防預算首度超過國內生產毛額（GDP）的1%，刷新歷史紀錄，未來五年的國防預算將提升到27.47兆日圓。其中最令外界關注的，是有「248公尺全通式甲板」、排水量將近20,000噸的「出雲」號直升機護衛艦，將改造成能提供F-35B匿蹤戰機起降的船艦，成為貨真價實的「航空母艦」。根據估計，改造後的「出雲」號，起碼可以提供10架到16架F-35B型戰機進行存儲、起降作業。而日本防衛省準備向美國採購的F-35B型戰機，數量可能將近50架，加上原採購的F-35A戰機，未來系列機種數量將高達105架。由此，日本將成為美國之外，操作此型戰機數量最多的國家，揭開了西太平洋另一波「軍備競賽」的高潮。

當前東亞情勢隨著中國大陸海權崛起、美國的印太戰略和「亞太再保證」政策的提出，正逐步進入緊張態勢。2018年9月30日美國「迪凱特」號與中國大陸「蘭州」號神盾級飛彈驅逐艦一度在南海緊張對峙，險些引發衝突，就是西太平洋軍備競賽與對峙的前哨戰。假使日本軍事武備大幅升級後，加上2020年的修憲，將「解禁自衛隊」，未來在中日間歷史情結未獲實際解決下，兩國要如何面對可能帶來的摩擦，甚至升溫的軍事衝突？

利益導向下 川普鬆手安倍搶進

2018年以來，美國曾多次派出艦艇，以「航行自由」（FON）戰略，在各爭議海域通行，例如2018年11月26日巡洋艦「千斯洛斯維爾」號行經南海西沙群島海域，以及10月23日在台灣選舉局勢升高時，高調以巡洋艦、驅逐艦通過台灣海峽等。但不論如何，因為中國崛起已經超出美國獨力應付的能力範圍，美軍必須將棒子漸漸交到日本手上，培養日本成為「亞太代言人」。從歐巴馬（Barack Obama）時代的「重返亞洲」戰略，讓日本首相安倍晉三成為「戰後第一位在美國國會演講的日本首相」，美國也持續支持日本「國家正常化」的戰略，加上川普（Donald Trump）時代頻繁要求日本「負起應有的責任」，除了要「傾銷軍火」以外，最終目的就是在美軍逐漸將主力退出西太平洋的緩衝時期，將由日本負擔起「美國老二」的角色。

事實上，日本早就有想要朝著「正常化國家」發展的需求。2015年日本通過國內法《安保法案》，象徵「集體自衛權鬆綁」，政府可隨時動員自衛隊至海外為他國兵力進行後勤補給，這有別於以往派遣自衛隊須徵求國會同意。此外，日本首相安倍晉三將於2020年修憲，試圖讓自衛隊掛在憲法架構內，成為一支「真正的軍隊」，而非目前「面臨侵略還不能自衛抵抗」的「警察部隊」狀況。此次的《防衛計劃大綱》與五年期《中期防衛計劃》，進一步強化日本防衛能力以及在太平洋的作戰能力，除了採購大量美國軍火外，作為美國在亞太地區抵抗中國大陸崛起的角色，已經相當明確。

新防衛計劃大綱注重的是「多領域作戰能力」，日本認為，只有海、陸、空三軍，已不能讓日本因應當前國際情勢的威脅，還須拓展太空與防範網路攻擊的編制與單位。儘管「出雲」號早已被國際視為「準航母」，但日本仍避開敏感的「航母」字眼，將它定調為「多功能搭載直升機護衛艦」。而新防衛計劃大綱將購入大量裝備，儼然架空日本憲法第九條「專守防衛」理念，而「出雲」號將強化自衛隊的遠洋戰鬥力。如提升自衛隊執行任務能力，以及深化與美軍在印太地區的合作關係。

日本這番大張旗鼓的軍事擴張，對美國來說可謂樂觀其成。第一，美國全球傾銷軍火，日本為採購大戶，彌補了美中貿易戰的損失；第二，川普的商人本性不願無償付出，因此美國在日駐軍協同防衛的費用，希望由日本一同分擔，日本擴軍便是減輕美國的重擔；第三，北韓核問題趨緩，讓美國的著力點逐漸變弱，而且美國的國際影響力正在下降，日本正好可以填補美國離開亞洲所遺留的權力真空區。至於中國大陸官方則並未持反對立場，但外交部發言人華春瑩仍希望日本遵守專守防衛，有利於區域的穩定和平。

經濟與軍事密切相連的關係

自前中國大陸國家主席胡錦濤在「十八大」宣告「中國式海權來臨」，「遼寧」號的出現以及南海爭議問題，都象徵著中國大陸已從陸地走向海洋。如今日本積極擴軍，東北亞的緊張態勢恐將升級，同時，中國大陸與美國正處在懸而未決的貿易爭端之下，川普實施的保護主義帶動了貿易保護風潮，對當前世界經濟的持續發展恐帶來不利影響。經濟與軍事之間看似無關，實際上卻是緊密相連。

經濟學家米蘭諾維奇（Branko Milanovic）指出，經濟問題為引發戰爭的因素；倫敦政經學院教授布羅貝瑞（Stephen Broadberry）也以一次大戰為例，指英、法、俄等協約國在1914年11月的國內生產毛額（GDP）為德國、奧匈帝國、鄂圖曼帝國、保加利亞的三倍，懸殊過大的經濟力，終釀成歐洲大戰。

至於二戰時期的法西斯、納粹等極權民族主義之所以向外侵略，以及日本軍國主義為何會趁勢抬頭向海外掠奪，都離不開經濟因素。當原有的平衡結構無法包容地緣與經濟利益的變化，大國之間以戰爭衝突的方式來形成新的平衡就實屬必然。以此觀之，經濟衝突有可能改變國家行為，造成軍事衝突，甚至成為世界大戰的原因。在此考量下，假若美中貿易戰導致國際強權間的摩擦上升，或者中日因為某些誤判而擦槍走火，台海都可能是「被動」點燃戰事的火藥庫。

台灣該如何前行

當美國在南海「反覆實現」其自由航行的主張時，曾多次選擇「行經台海」之後轉赴南海或進入太平洋的道路。例如2018年7月美國航母「馬斯廷」號與「班福德」號特地「繞道」行經台灣海峽。10月九合一大選前的敏感時刻，再有2艘美國軍艦自鵝鑾鼻海域由南向北航經台灣海峽。11月28日大選結束後，美國「斯托克戴爾」驅逐艦也曾航經台海。顯見台海已成為美國宣揚「航行自由」，同時向中國大陸表態的一個重要「工具場域」。

而美國參議院在2018年12月19日通過《亞洲再保證倡議法案》，更直接呼籲川普將對台軍售定期化，更鼓勵美國高層官員訪台交流，此舉當然再度觸發北京的敏感點，也讓台海的溫度猶如悶燒鍋，持續匯集引爆能量。

而一旦西太平洋軍備競賽提升到了臨界點，抑或是中美之間的衝突升高，在民族主義高漲的台海區域，這個被歐美各大智庫形容為「全球最危險的火藥庫」被點燃，使得現在還算穩定的台海變成怒火之海，人們也不應感到有意外。

對台灣而言，這當然是極大的風險。因為歷史原因，台灣和美、日保持著密切聯繫，過去也以自由中國的身份加入美日體系，和中國大陸形成對峙之勢。但同樣也因為歷史和地緣原因，隨著中國大陸在改革開放中崛起，又使台灣失去了和對岸對峙的實力資本。身處大國博弈的叢林，在軍備競賽已經隱隱浮現的情勢下，台灣如何自處，這些都考驗著台灣政治人物的智慧。

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