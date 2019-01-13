日人氣占卜師公布2019「星座X血型強運榜」！B型、火象星座超旺

▲日本占卜師公布星座X血型運勢榜，B型人超旺。（圖／示意圖／Pixabay）

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新的一年剛剛開始，許多人最關心的就是自己這一年的運勢會如何，日本節目《DOWN TOWN DX》請來了非常火紅的占卜師「水晶玉子」分析星座與血型的48種組合，排出2019年的強運榜，名單曝光後在推特瘋傳，「水晶玉子」本人也在部落格做了簡短分析。



根據水晶玉子的預測結果，血型搭上星座「最強運」的前5名分別為，第1名射手座B型、第2名雙魚座B型、第3名為獅子座B型、第4名射手座AB型，第5名則是牡羊座B型。普遍來說，B型與火象星座的人運勢看起來都還算不錯，運勢整體都排行頗前面。

「水晶玉子」部落格上寫道，第1名的射手座B型有「不畏懼恐怖的冒險心以及大膽的行動力，但也有許多好運，在公私領域都是有大躍進的一年」，第2名雙魚座B型是「大有收穫的一年，努力看見成果，職場運很棒，可以成功獲得新職位或角色」。



至於最後一名則是摩羯座 A 型，水晶玉子給的建議是，「這一年努力不一定會有回報，可以保持謙虛態度，在沒人看到的地方也默默付出」。

完整的「星座X血型」強運榜單如下：

No.1 射手座 B 型

No.2 雙魚座 B 型

No.3 獅子座 B 型

No.4 射手座 AB 型

No.5 牡羊座 B 型

No.6 雙魚座 AB 型

No.7 金牛座 B 型

No.8 獅子座 AB 型

No.9 處女座 B 型

No.10 天蠍座 B 型

No.11 牡羊座 AB 型

No.12 射手座 O 型

No.13 金牛座 AB 型

No.14 水瓶座 B 型

No.15 雙魚座 O 型

No.16 天蠍座 AB 型

No.17 天瓶座 B 型

No.18 獅子座 O 型

No.19 巨蟹座 B 型

No.20 雙子座 B 型

No.21 處女座 AB 型

No.22 牡羊座 O 型

No.23 水瓶座 AB 型

No.24 射手座 A 型

No.25 金牛座 O 型

No.26 天秤座 AB 型

No.27 摩羯座 B 型

No.28 雙魚座 A 型

No.29 天蠍座 O 型

No.30 雙子座 AB 型

No.31 獅子座 A 型

No.32 處女座 O 型

No.33 巨蟹座 AB 型

No.34 牡羊座 A 型

No.35 水瓶座 O 型

No.36 摩羯座 AB 型

No.37 金牛座 A 型

No.38 天秤座 O 型

No.39 天蠍座 A 型

No.40 雙子座 O 型

No.41 處女座 A 型

No.42 巨蟹座 O 型

No.43 水瓶座 A 型

No.44 摩羯座 O 型

No.45 天秤座 A 型

No.46 雙子座 A 型

No.47 巨蟹座 A 型

No.48 摩羯座 A 型



