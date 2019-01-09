小米市值6個月蒸發9300億元！　摩根大通：面臨2個阻力

▲小米近年推出的智慧家電受到廣大喜愛。（圖／記者蔡惠如攝）

大陸中心／綜合報導

小米於2018年掛牌上市，盤中一度最高價港幣22.2元，市值港幣5012億元，近日受到外資法人報告調降評級、員工持股解禁影響，股價8日大跌，市值僅港幣2645億元，創上市以來新低，半年內總共蒸發了港幣2367億元（約新台幣9300億元）。摩根大通近日對小米的報告指出，市場環境衍生的2種情況正是對小米不利的因素。

根據《第一財經》報導，摩根大通（JPMoergan）最新報告顯示，已調降小米目標價，由港幣18元降至10.5元，投資評級也由「增持」下調至「中性」；麥格理（MACQUARIE）近日對小米發表的報告則指出，維持目標價港幣17元及「跑贏大市」評級。

摩根大通認為，小米正面臨2個獲利阻力，第一點，5G技術尚未被正式採納及廣泛應用，在此之前，大陸智慧型手機需求成長會持續疲弱，小米難以提升市占率，預計小米在大陸智慧型手機銷售量將下滑。第二點，零售銷售市場及網路遊戲商業化能力轉弱，拖慢接下來幾季網路服務收入成長的速度。

▲小米8Lite新機發表會。（圖／記者姚惠茹攝）

根據綜合報導，小米首批員工期權於9日解禁，部分文件顯示，小米員工平均持有1至5萬股，加上行使價低於港幣3元，員工怎麼賣都賺，對小米股價構成壓力。

▲搭載「小愛同學」的小米AI音箱日前登台。（圖／記者邱倢芯攝）

小米公司於2018年7月掛牌上市後，首份財報顯示，第2季公司營收人民幣452.35億元，增加68.3%，淨利潤人民幣21.17億元，增加25.1%。同時，小米的毛利率卻在下滑，由2017年同期的14.3%降至2018年第2季的12.5%。手機、IoT分別是小米營收占比最高的兩大業務，毛利率雙雙下滑。

相關個股方面，小米集團4日透過深交所在二級市場購入TCL集團6,516萬股，持股0.48%。小米CEO雷軍指出，「入股TCL集團對小米繼續做大做強大家電業務有巨大幫助」，並承諾2019年將全面進軍大家電。