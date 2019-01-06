CES 2019手機趨勢最期待：螢幕取代聽筒技術、可摺疊手機問世

▲CES 2019中，最令人期待的手機趨勢是螢幕發聲技術，以及可摺疊手機。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

美國消費性電子展（CES）將於美國時間1/8登場，在此一大展中消費者最期待的，必定是想看到更先進的手機技術；而除了搭載5G技術的智慧型手機外，今年受注目的行動裝置技術還有搭載螢幕發聲技術（Sound on Display），以及可摺疊手機。

在螢幕發聲技術方面，可以看到現今的智慧型手機設計趨勢，幾乎都是以追求更高螢幕占比為主，在2018年裡面，可以看到有部分手機廠採取滑蓋設計的方式，將前置相機鏡頭藏在機身內，以增加螢幕占比；又或者是僅在螢幕的一小角「打洞」，來提高螢幕可用空間等。

外傳三星在2019 CES展中，將再展示2018年5月已示範過的Sound on Display技術；此一技術是利用螢幕震動的方式來取代聽筒原有功能，因此未來的三星手機有機會捨去聽筒元件，讓螢幕占比再提高。

而三星除了將展示Sound on Display技術外，摺疊手機也相當令人期待。市調機構Technalysis Research分析師Bob O’Donnell便指出，2019年對三星來說會是一個突破性的一年，該公司所擁有的技術能量，將會只得他們成為手機行業中的技術領航者。