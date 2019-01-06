　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

CES 2019手機趨勢最期待：螢幕取代聽筒技術、可摺疊手機問世

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ Samsung GALAXY S6 系列。（圖／ETtoday資料照）

▲CES 2019中，最令人期待的手機趨勢是螢幕發聲技術，以及可摺疊手機。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

美國消費性電子展（CES）將於美國時間1/8登場，在此一大展中消費者最期待的，必定是想看到更先進的手機技術；而除了搭載5G技術的智慧型手機外，今年受注目的行動裝置技術還有搭載螢幕發聲技術（Sound on Display），以及可摺疊手機。
在螢幕發聲技術方面，可以看到現今的智慧型手機設計趨勢，幾乎都是以追求更高螢幕占比為主，在2018年裡面，可以看到有部分手機廠採取滑蓋設計的方式，將前置相機鏡頭藏在機身內，以增加螢幕占比；又或者是僅在螢幕的一小角「打洞」，來提高螢幕可用空間等。

外傳三星在2019 CES展中，將再展示2018年5月已示範過的Sound on Display技術；此一技術是利用螢幕震動的方式來取代聽筒原有功能，因此未來的三星手機有機會捨去聽筒元件，讓螢幕占比再提高。

而三星除了將展示Sound on Display技術外，摺疊手機也相當令人期待。市調機構Technalysis Research分析師Bob O’Donnell便指出，2019年對三星來說會是一個突破性的一年，該公司所擁有的技術能量，將會只得他們成為手機行業中的技術領航者。

ET快訊
快訊／卓榮泰勝出！擊敗游盈隆當選民進黨主席
開妻車棄屍！撿骨師為挽回「小三女友」殺友：我什麼都沒了
Angelababy被爆將離婚！無法容忍家庭多1人　1歲兒是
流水席一桌5000「有收禮金」　台北人嚇傻狂勸

關鍵字：CES 2019,Sound on Display,螢幕發聲,摺疊手機,三星

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

CES 2019手機趨勢最期待：螢幕取代聽筒技術、可摺疊手機問世

白爛貓貼圖限時半價　熱門貼圖優惠最終回

王雪紅親率團隊前往CES　HTC推特預告有最新VR產品

蘋果在中國遇「逆風」　微信也是一大阻力

影／iPhone舊換新優惠方案公布 換購XR最低只要9,999元

「發現野生的Galaxy S10」　Infinity-O全螢幕只有右上一小洞

全國電Digital City逢甲店開幕　限時APPLE指定商品88折

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

CES 2019手機趨勢最期待：螢幕取代聽筒技術、可摺疊手機問世

白爛貓貼圖限時半價　熱門貼圖優惠最終回

王雪紅親率團隊前往CES　HTC推特預告有最新VR產品

蘋果在中國遇「逆風」　微信也是一大阻力

影／iPhone舊換新優惠方案公布 換購XR最低只要9,999元

「發現野生的Galaxy S10」　Infinity-O全螢幕只有右上一小洞

全國電Digital City逢甲店開幕　限時APPLE指定商品88折

張雨綺復合豪門婚毀了！　遭50億前夫控帶男開房「她只要自己爽」

老婆逛街「他全程負責哄寶寶」　余文樂貼心舉動曝光…網嘆：完美老公

清水警分局「連續3大案」偵破　警政署長陳家欽頒獎嘉勉

東台灣1至3月必看三大花海　300米黃花風鈴木大道超浪漫

廈門馬拉松開跑　衣索比亞選手包辦男、女前三

浙江玉環直航基隆十週年　推「黃金水道」發展貨運物流

民進黨主席補選桃園投票率不到二成　鄭文燦：新主席要接地氣

快訊／卓榮泰得票率72.6%勝出！　擊敗游盈隆當選民進黨主席

外線打鐵火箭斷六連勝　哈登不強求進球但仍會持續出手

澳職／36歲陳冠任豪打快腿　3打點率鯊魚21比1大勝韓國

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

3C家電熱門新聞

iPhone XR最低只要9,..

白爛貓貼圖限時半價　熱門貼圖優..

Google航班台灣也能用

iPhone Xs 系列綁約價..

Galaxy S10更貼近全螢..

新iPhone方形邊框回歸　網..

HTC推特預告有最新VR產品

微信也是Apple在中國一大阻..

2018哪款手機最不耐用　OP..

外媒爆iOS 13已悄悄開始測..

想在YouTube搜到A片？請..

iPhone中CP值最高　果粉..

搶攻4K高畫質市佔　東元推出7..

甩150MB下載限制！4步驟i..

更多熱門

相關新聞

小米摺疊手機設計外洩

三星在2018年的開發者大會（SDC 2018）中展示出了其對於摺疊手機概念，該公司的摺疊手機可由內而外摺疊。不過除了三星之外，小米對於摺疊手機的發展也相當有興趣，而推特爆料達人@evleaks在昨（3）日貼出了一段疑似為小米摺疊手機的操作影片，當中可以看出小米的摺疊手機可以由左右兩側向外折疊。

三星「螢幕發聲技術」取代聽筒功能

日本佳能稱霸專利榜　三星奪亞軍

記憶體吹冷風　資本支出八年來最保守

蘋果新專利　iPhone未來有望能彎曲

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

鹿谷1歲萌石虎曝光　半年偷吃54隻雞被逮

聽慘叫奔出驚見「美貓→刀疤姐」嚇壞

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面