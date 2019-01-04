87歲「骨灰級玩家」！超愛《動物之森》4年玩了3850小時

▲《動物之森》系列遊戲。（圖／取自《動物之森 口袋露營廣場》Google Play 頁面）

國際中心／綜合報導

許多人認為老人和遊戲是不會有任何連結，不過國外有1名網友發文表示，自己87歲的奶奶對於任天堂的遊戲《動物之森》系列特別著迷，日前要幫忙奶奶轉移遊戲資料到新機器時，意外發現她在4年的時間中，共花了3850小時在玩這款遊戲，相當於整整160天的時間。

綜合外媒報導，《動物之森》系列是日本任天堂發行的社交模擬遊戲，在遊戲中，玩家生活在一個擬人動物村莊，並展開各種任務活動，同時遊戲中的時間是與現實世界連動的。國外一名87歲的奶奶可說是《動物之森》系列遊戲的「骨灰級玩家」，從2014年玩到2018年，在這4年中共花了3850小時玩遊戲，表示在這可愛的模擬村莊待了近160天。

Here she is! pic.twitter.com/JfETQ2FEJm — Paul ⚔️ Hubans (@phubans) 2019年1月2日

報導指出，這名高齡資深玩家的孫子哈本斯（Paul Hubans）日前發現奶奶的3DS遊戲機壞了，因此與家人在聖誕節買了全新的遊戲機送祖母。當時哈本斯想幫奶奶將舊機器《走出戶外：動物之森》的遊戲資料轉移時，意外發現自己的祖母共登入了2521次，一共3580小時，計算下來平均每天玩了2.5小時。

許多網友看到哈本斯的貼文後，紛紛表示想在《動物之森》加他奶奶好友。哈本斯表示，奶奶在這款遊戲中的滿足感來自於日常的鄉村生活，如摘水果、打岩石及挖化石等。報導指出，《走出戶外：動物之森》在2019年已進入任天堂的熱門遊戲機「Switch」中，而3DS版本的遊戲已長時間未更新，因此哈本斯想將目前的遊戲機賣掉，並替奶奶將遊戲升級至最新版本。