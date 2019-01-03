赤柴未繫繩咬傷黑柴　大媽不想賠竟稱「狗有自癒能力」

▲赤柴犬未繫狗繩咬傷黑柴，赤柴狗主人竟說狗有自癒能力，企圖卸責。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

民眾在臉書「爆料公社」發文，朋友的老黑柴犬在西屯區福星公園繫繩散步，突遭一隻未繫繩赤柴攻擊重傷，狗主人大媽不願賠償，竟回說「狗有自癒能力！」，令人為之氣結。網友除了斥責大媽不繫狗繩外，還翻出她養的赤柴已有多次走失紀錄，根本是個失敗的狗主人。

林小姐3日在「爆料公社」貼詢問文，她表示，朋友養的10歲黑柴犬日前在西屯區福星公園遛狗時，遇到一名年約50多歲的大媽溜著一隻沒繫繩的年輕赤柴犬，赤柴看到黑柴後主動攻擊，兩犬互咬。由於黑柴是老狗，下巴處的傷口深可見骨，送醫後麻醉縫合、天天回診，而赤柴則沒什麼傷。

▲黑柴犬被咬傷，傷口深可見骨。（圖／翻攝爆料公社）

▲林小姐代友發文，請網友建議該怎做。（圖／翻攝爆料公社）

林小姐說，大媽女兒原表示願意負責醫藥費，大媽卻不願負責，改口說「狗有自癒能力」、「看病太貴」等，要她朋友「要嘛你就走法律」。她上網代為發文，尋求網友建議。

網友對於大媽不繫狗繩還講出這樣的話感到生氣，看到黑柴受傷和治療的照片更令人心疼。有人網搜發現，大媽的赤柴就曾發生過2次走失，顯然不繫狗繩的情況已經很久。

律師林俊峰表示，單純狗咬傷狗，刑事的毀損罪難以成立，但受害方可提民事損害賠償之訴。另外，依《動保法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。違反第6條規定，而故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，依動保法第25條規定，最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

林俊峰說，雖然法條規定如此，但這個規定是處罰故意犯，除非對方是「故意放任」自己的狗去咬傷別人的狗，使得別人狗的肢體嚴重殘缺，或重要器官功能喪失，否則不會受到動保法第25條的刑事處罰。以此案為例，雖能證明飼主長期不繫狗繩，但也要證明飼主有故意放任狗傷人的事實，才能成立。