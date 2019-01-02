工具人不只一個！球星人氣王遭控把粉絲當ATM　為買車陪乾爹住3天2夜

圖文／鏡週刊

政大籃球新星洪楷傑遭爆料利用男性密友阿國（化名）的感情，進而得到機車、金錢等資源，但除了阿國之外，洪楷傑還有其他工具人，有男粉絲陸續匯錢給他，他更為了買車而陪「乾爹」住了3天2夜。

阿國說，像他這樣的工具人不只1位，「有些人沒見過面就想塞錢給他，他也沒有拒絕過。」洪楷傑長相清秀可愛，又有明星球員光環，若有粉絲願意提供金錢上的支助，洪楷傑也照單全收。

阿國提到，洪楷傑統稱這些人為「哥哥」，常說自己缺錢、生活辛苦。其中他認了1位四十多歲的乾爹，還曾希望乾爹幫他買車，而到乾爹家中住了3天2夜，最終乾爹只贈予保健食品和寢具。

還有素未謀面的網友被他吸引，稱洪為「神投弟弟」，剛認識不久就匯錢給他，洪楷傑當時還哭訴：「什麼時候才可以買車啊」「這樣很不方便餒出門」，不斷催促該網友替他買車。

根據網友與洪楷傑的對話紀錄，洪只有談到買車才會回他訊息，2人原本選定1輛2萬多元的二手機車，但該網友隱約發覺不對，於是找理由拖延，更諷刺他為「要東西第1名」。

據了解，該網友陸續匯了3次、總共1萬元現金給洪楷傑，洪對他則越發冷淡，網友多次問候關心都未獲回應，4個月內只有提及錢才有一次回應，令他忍無可忍，怒罵洪「很卑鄙」，洪楷傑則只回他「別亂說話」，此後便再無下文。



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