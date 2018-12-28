用客語教小一新生ㄅㄆㄇ！　屏東縣推母語：城市在進步

▲目前客家本位教材僅有國小一年級首冊。（圖／縣府提供，下同）

記者胡順惠／採訪報導

歷經1年的籌劃編輯，屏東縣28日推出第一本以「客家本位」的國語教材。屏東縣政府客家事務處的邱善寧科長接受《ETtoday新聞雲》訪問時說，屏東縣客家人口比例約25％，才會在教材中加入客家文化元素，而在客庄國小師生對客語大多較為熟悉，也會鼓勵老師在課堂中部分用客語教學。

「一個城市不只是光靠硬體，母語文化也是進步表徵。」邱善寧表示，一般國小首冊都教ㄅㄆㄇㄈ等注音符號，這套以客家本位的國語教材，內容仍然以華語為主，只是課本內容融入客家文化，會推廣到整個屏東縣的小學，希望能落實客語學習。

但是客語教學還必須考量到師生的接受度，畢竟推廣還是要兩方的客語程度相當。邱善寧對此指，客庄國小講客語比例比較高，客語能力也比較強，所以才會希望老師在課堂中部分以客語教學，預計在109學年完成一到六年級國語、社會科的客家本位教材。

屏東縣「客家本位國語教材」首冊新書發表會，28日上午在縣府舉行，由萬巒國小以空拍家園做為開場，以空拍看家鄉的高角度讓孩子們認識自己故鄉，有水環境、夥房聚落及敬字亭等特色文化地景；而這些景象都被繪入教材新書中，變成小朋友最熟悉的插畫。

▲透過沉浸式的母語教學，希望國小生對客語更加認識。

針對客語的流失，屏東縣政府長期投入客語保存，除積極推動客語沉浸教學外，期望學生在客家文化的情境中學客語，因此編印「客家本位國語教材」首冊，針對國小一年級上學期前10週認識注音符號課程使用並作為補充教材，內容以華語書寫，置入客家文化元素，讓孩子在學習國語的同時，藉由老師以客語教學，也潛移默化認識客家文化。

此套教材係由萬巒國小校長陳志寧帶領10餘位縣內國小教師及客語薪傳師編輯而成，發表會中由屏東縣長潘孟安頒發感謝狀向編輯教師群致意，並針對客家文化重點發展區內國民小學進行贈書儀式。

潘孟安也表示，期望未來客庄小學能以這一套教材進行教學，縣府也將持續推動客語教材編輯，讓客語教材系統化在屏東永續傳承，希望能在109學年完成國小一到六年級國語、社會科客家本位教材。

▲縣府預計在109學年完成一到六年級國語、社會科的客家本位教材。