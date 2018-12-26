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「學長好！」「乖！我是你老爸！」　台東警察父子檔同單位

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▲王偉安與父親王正義的合體照。（圖／台東縣警察局提供，下同）

王偉安近照與父親王正義年輕時照片，神貌十分相似。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

中央警察大學、台灣警察專科學校畢業學生及全國統調人員在今年10月19日分發報到，進駐成功警察分局的22位優秀警力中，一名派任新豐派出所的警員王偉安，正是都蘭派出所屢破刑案有功的優秀警員王正義之子，父子攜手拚治安，警界傳為美談。

警員王正義於1992年調派成功分局服務，從警30年期間屢破刑案有功，在警察局長表揚的好人好事績優員警中，也經常見其身影，15日執行巡邏勤務，還以豐富經驗更發現毒蟲同車上路，進而人毒俱獲。

▲王偉安與父親王正義的合體照。（圖／台東縣警察局提供，下同）

王偉安與父親王正義的合體照。

「好好教！嚴厲的教！」王正義不要同事「關照」兒子，反而要求同事用更高的標準來交付兒子任務。而王偉安則笑稱「基於職場倫理，在工作中看到爸爸，還是會叫『學長』！」

▲王偉安與父親王正義的合體照。（圖／台東縣警察局提供，下同）

王正義績效優異接受表揚。

虎父無犬子！警員王偉安2015年自警察專科學校畢業，從警資歷雖然只有3年，但同樣也曾在巡邏勤務中眼尖發現毒蟲，今年10月調派成功分局服務，不只在防制酒後駕車勤務上表現良好，更積極為民服務，勸導自殺女子轉念。

成功警察分局長方秋梅表示，父子檔在同分局服務的機緣十分罕見，勉勵王偉安向父親努力學習，二人共同為成功三鄉、鎮治安打拼。

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