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國道龍井路段飼料車追撞「車頭撞扁」　駕駛無生命跡象

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▲國道3號龍井路段，24日下午4時許發生飼料車追撞，20歲史姓駕駛受困車內無生命跡象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國道3號龍井路段，24日下午4時許發生飼料車追撞，20歲史姓駕駛受困車內無生命跡象。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號北上184公里龍井路段24日下午4時許發生車禍事故，1輛大貨車疑似故障停在路肩，被飼料車從後方追撞，20歲史姓駕駛受困車內沒有生命跡象，警消搶救花了近1個小時，以破壞工具救出史男後，緊急送往沙鹿光田醫院急救。

▲國道3號龍井路段，24日下午4時許發生飼料車追撞，20歲史姓駕駛受困車內無生命跡象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

發生車禍事後，便有許多網友將車禍情形PO上傳臉書，並要行經該處的網友們一定要小心，彰化縣消防局指出，據報後出動各式消防車、救護車4輛，消防人員9人前往搶救，下午4時28分到達現場，5時26分協助傷者脫困，並送往光田醫急救，國道因此塞車將近3公里遠，車流目前正在紓解中。

▲國道3號龍井路段，24日下午4時許發生飼料車追撞，20歲史姓駕駛受困車內無生命跡象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道7隊警方指出，疑似大貨車故障，停在外側爬坡車道路肩且未擺設故障標，飼料車從後方追撞，飼料車駕駛史男開著空車要回位於沙鹿的公司，都已經快到交流道了，沒想到卻發生意外，車頭撞的嚴重凹陷變形，現場怵目驚心，詳細肇事原因，仍由警方調查中。

▲國道3號龍井路段，24日下午4時許發生飼料車追撞，20歲史姓駕駛受困車內無生命跡象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道第七公路警察大隊呼籲駕駛人車輛若發生故障，應將車輛滑行至路肩待援，並於車輛後方100公尺處擺放故障標誌，且人員切勿站於車道上，建議可到路肩的圍籬外躲避。車輛故障或發生事故後，除了擺放故障標誌提醒後方車輛注意外，也應儘速撥打高速公路局1968客服專線，請求拖吊車到場協助處理，以降低二次事故發生。

▲國道3號龍井路段，24日下午4時許發生飼料車追撞，20歲史姓駕駛受困車內無生命跡象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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關鍵字：國道3號,龍井路段,飼料車,國道7隊

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