姚明8歲女兒再現驚人高度　網：她要控制身高才嫁得出去

姚明和8歲女兒姚沁蕾，女兒很明顯身高已經超過爸爸的腰部。（圖／新浪娛樂微博）

大陸中心／綜合報導

網上近日有網友在杜拜遇到姚明一家三口，推估「他們應該是趁女兒放寒假的時候一起出去旅遊」，提著大包小包地走在機場；令人驚奇的並不是巧遇姚明一家，而是8歲女兒那驚人的身高，嚇壞了網友。對此網友紛紛表示，「姚明應該趁年輕生5、6個，將來制霸籃球領域」；還有人操心姚明女兒的婚事，「建議趕快控制身高，不然姚明要當外公的機會近乎渺茫」。

據《人民網》報導，姚明的女兒Amy（姚沁蕾）今（2018）年才8歲，就已經擁有一個接近成年人的身高了，站直了還能達到姚明的肚子，看了一下這個年紀正常孩童的平均身高，大多數都是在110公分左右，而Amy現在就已經達到了160公分的高度。

報導指出，可能大部分網友看不出來，因為照片中的主要對比人物要嘛不是姚明、就是媽媽這兩個巨人，如果看過姚明與陳喬恩的合照，就能知道什麼差距了，陳喬恩也就差不多能到肚子上一點點而已，而且還穿了高跟鞋。

▼姚明的驚人身高讓陳喬恩直呼，自己「秒變小粉絲」。（圖／陳喬恩官方微博）

報導中專家推估，「姚沁蕾的身高應該能達到190公分，因為爸媽的條件好、再加上現在的生活品質、營養維生素，每次看她的照片都覺得長高了不少，所以應該是沒有問題的」；記者讓Amy形容爸爸與媽媽，「爸爸是一個很搞笑的人，媽媽也是一個很有愛心的人」，眼神中充滿了對媽媽的愛，受訪完還跑過去親了媽媽一口，不論身高，Amy真的就還只是一個很乖巧懂事的小女孩而已。

對此網友紛紛表示，「姚明應該趁年輕時生他個5、6個，剛好組成一個隊，每人都2.26米身高只要高空導球就好，完全不用跑動」`「終於知道為什麼姚明不戴口罩了」；還有人操心姚明女兒的婚事，「建議趕快控制身高，不然符合身高要求的不會超過5人，姚明要當外公的機會近乎渺茫」。