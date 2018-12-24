「新故宮」計畫曝光！文物放置關鍵　陳其南：在北院搬遷

▲台北故宮博物院日前傳出文物南遷消息。（圖／翻攝自維基百科）

生活中心／綜合報導

立法院本月審查故宮108年度總預算，但故宮報告涉及抄襲和年報出不來，讓立委氣到兩度停止審查，要求故宮24日專案報告。先前傳出故宮3年整修期間，要將部分文物遷至故宮南院庫房，不過故宮院長陳其南報告時說，整建庫房所需搬遷的文物，都會在院內搬遷，不會送到南院庫房。

陳其南報告指出，「新故宮」計畫共分整修北院、南院國寶館新建、博物館群國際觀光網絡系統建置計畫三項，總期程從107年至112年共6個年度，總預算為101億元。陳其南在北院整修計畫中，提到整修原因是正館經數次擴整建，已有結構體龜裂、漏水等問題、典藏研究及圖書文獻兩棟大樓作為行政辦公室使用，不利文物保存維護。

報告說明，整建後，正館將從原有的展示、辦公、教育、餐廳、賣店等機能，縮減為只供展示和教育；典藏研究大樓與圖書文獻大樓，機能也將取消原有的辦公、展示、賣店等，只供閱覽、書庫、典藏、研究、停車等。

▲陳其南上次在預算審查案面對問題時，不願多說。（圖／記者許展溢攝）

立委鍾佳濱質疑，故宮有兩個院區對國外遊客影響不大，但對本地在地客而言，北苑展場縮減會有影響，導覽志工北院比較多，「北部的導覽志工能搬到南部去嗎？旅遊業者要怎麼配合？」國立故宮只有一個，這樣會有國立故宮分離主義的疑慮。

陳其南回應，北院跟南院來回志工都有10到20位，還有1至2年時間，麻煩立委也把PTT給我們，「整理得太好了！」

▲故宮南院位處嘉義縣太保市。（圖／故宮南院官網）

「故宮執行率這樣，明年預算怎麼給你？」立委張廖萬堅也說，從大故宮到新故宮，總預算到底是多少，新故宮計畫從107至112年是101億，現在要整建，要照計劃來做，第一年的執行率超低，第二年編了8.6億有什麼意義？他更提出，教委會委員收到一份陳情，當地居民當時反對大故宮，現在新故宮不做環境影響評估就不開公聽會不洽當，還是要對話溝通。

陳其南回應，PCM（專案管理）雖然年底沒標出去，希望108年初可以標出去，請工程會來幫忙，編了9000多萬還是沒有人來標，進行差不多一年，108年南院3.2億還是會開始動工，其他工程也是要進行。

對於故宮閉館等相關疑慮，陳其南解釋，只是封閉正館，其他兩個館正常營運，正館只是展廳，沒有文物典藏，整個封閉，整個總預算30幾億，明年還在規劃，後年才會開始施工，計畫某部分是在延續大故宮計畫，現在縮小規模才變成新故工計畫，明年上半年就會辦公聽會。

▲故宮院長陳其南24日在立法院提專案報告。 （圖／翻攝自立法院直播）