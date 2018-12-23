實體書店新模式　收費入場「選買看」都行





文／特約撰述 福澤喬

「書店」當然就是一個「賣書」的地方，但是書本與書店的價值隨著數位資訊的發達，逐漸褪色。這幾年，不少書店紛紛熄燈，也讓愛書的人心中有點惆悵。喜歡書就會理解翻閱一本書的時候，書本傳來的油墨味、紙本淡淡的香氣有多麽的誘人。過去在六本木的十字路口有一家青山 Book Center 因為書店營運遇到瓶頸熄燈，現在全面改裝成了收費閱讀的場所，還取了一個很雅的名字，叫做「文喫」。

不是傳統書店 是一家可以讀書又能買書的遊樂場

我把收入場券管制人流的書店，取了個名字叫做「讀書店」。把書店改裝成收費的讀書店，會不會是未来書店的型態？走進這家取名叫做「文喫」的讀書店，內裝架構跟過去的青山 Book Center 差不多，沒有太大的變動。而且書店進門的入口，依舊是擺放了許多當期的全新雜誌，就像過去普通的書店一樣，喜歡哪些雜誌買了到櫃檯結帳就可以帶回家。

讀書店不一樣的地方是走過雜誌販賣區之後，進入了收費區。在這裏必須要買一張1,500日圓的入場券，才能進入選書區，這裡至少有3萬冊的藏書等待它們的新主人把它們帶回家，從形式上來看，文喫讀書店似乎跟一般的書店沒有什麼太大的差異，但是，為什麼看書要收1,500日圓的入場券？

網路推送的經驗 運用在實體書籍銷售上

在收費選書區，買入場券之後，只要在營業時間之內，不會有入場時間的限制。不過因為座位數有限，反而要注意入場人數的限制。而且書籍的陳列方式，不像一般書店那樣，一整落的書籍都是同一本書，這裡每一落的書本都不相同，但是都是主題相近的叢書。這樣的設計有點像網頁推送的「猜你也會喜歡」的選項，讓看書的人會因為這樣的陳列方式，意外的發現原本沒有注意到或是忽略的書本。

來電預約搜索 可以客製化準備各式各樣的書籍

文喫讀書店另外一項服務也很貼心，只要三天前打電話預約告知，書店就會依照客戶的要求，把關聯性高的推薦書本準備好，這些書籍可以在現場看，也可以購買帶走，而且只要總金額超過10,000日圓還能夠免費宅配到家。從選書室再往裡頭走就到了閱覽室，這裡的閱覽室設計有點像是台大總圖，一字排開的桌椅以及綠色的檯燈，中間刻意不加上隔板，是希望氣氛不要太過嚴肅，幾個朋友可以一起約在閱覽室看書、討論，畢竟這裡不是圖書館而是讀書店。所以 Wi-Fi 功能以及隨時暢飲的咖啡紅茶是需要的，感覺上這裡很適合文字工作者們帶著筆電，寫寫小說、文章，混上一整天。

在個性化書店競爭中 尋找新亮點

文喫讀書店正式開幕之前，對於入場收費該怎麼收費，一直困擾著店長伊藤晃。畢竟，現在有許多個性化的書店，像在東京的蔦屋書店或是台灣的誠品書店，有的直接在書架附近設置座椅，有些則是與連鎖咖啡廳合作經營複合式書店。只是這些模式，都還是以賣書為主，所以不會另外設置一個收費的讀書、選書的空間。可是文喫讀書店改變了人們對於「書店」既有的印象，尤其在日本高級的六本木地段經營書店，以收費的模式拉高了進入書店的門檻也算是合理。

伊藤店長的一段話，也許可以給文喫讀書店下一個註解：「與書本偶然的相遇，就像我們偶爾在街上遇到了愛情，有了愛情，就想帶回家慢慢溫存，這就是文喫讀書店的目的。如果能夠因為這樣，替讀者挖掘出一本好書，給出版界不一樣的刺激，文喫的功能就達到了。」或許哪天你在文喫讀書店看書，不小心睡著了，直到店員輕輕的拍你起床說：「要打烊了」，也不要不好意思，因為這就是一家輕鬆的讀書店。