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貨輪怒海遭挾持！SBS部隊「垂降攻堅」　英皇家海軍菁英完美奪船

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▲▼義大利貨輪GRANDE TEMA。（圖／翻攝Marine Traffic網站）

▲義大利貨輪GRANDE TEMA。（圖／翻攝Marine Traffic網站

國際中心／綜合報導

英國東南部外海一艘義大利籍貨輪近日遭4名偷渡悍匪挾持，逼迫船員就範。英國最後派出皇家海軍菁英特種部隊「特別舟艇部隊」（Special Boat Service,SBS）攻堅，順利制伏4名歹徒，整起行動中無人受傷。

路透社引述《太陽報》（The Sun）報導，這次營救任務由「特別舟艇部隊」主導。報導指出，25名SBS成員利用直升機垂降登船，並在當地時間21日晚間11時左右成功奪回貨船控制權。4名偷渡者則被依移民法拘留，初步調查案件與海盜或恐怖主義無關。

報導指出，被挾持的貨船Grande Tema號，目前已經被安全帶回英國艾塞克斯郡提伯利港（Tilbury）。船運公司Grimaldi Lines發言人表示，4名偷渡客對船員恐嚇威脅。

英國天空電視台（Sky News）報導，4名偷渡客據信是趁貨船停靠奈及利亞時偷偷登船，並利用鐵棍威脅船員，逼迫貨船駛往英國海岸。偷渡客最終雖如願抵達泰晤士河口，但警方和英國政府也隨即採取行動。

英國廣播公司（BBC）則報導，在整起事件中，船員們為了自身安全，將自己反鎖在貨輪船橋內等待救援。

英國「特別舟艇部隊」雖然不如姊妹部隊「特別空勤團」（Special Air Service,SAS）有名，但同樣是英國國內一流的菁英特種部隊，主要任務為收集情報、反恐作戰和特別行動，從早期參與二戰、韓戰，一直到近年波斯灣戰爭、阿富汗和伊拉克戰場上，都能發現SBS成員的身影。

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關鍵字：SBS,特別舟艇部隊

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