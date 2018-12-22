樂高打造信義區聖誕打卡點　廣邀玩家裝飾巨型聖誕禮物盒

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丹麥玩具品牌樂高致力實踐品牌對玩樂的承諾，將快樂與祝福傳遞到每個角落，耶誕佳節即將來臨，台灣樂高打造台北市信義區聖誕節拍照打卡點，巨型聖誕禮物盒在新光三越台北信義新天地A8 4樓戶外廣場登場，活動最後倒數五天，邀請消費者共同拼砌樂高馬賽克牆，用創意妝點樂高禮物盒；樂高同時也化身聖誕老人，於聖誕前夕送出萬份公益聖誕禮物給各地兒童及少年安置及教養機構與偏遠地區學校，讓更多學童一同體驗樂高拼砌樂趣。

充滿歡樂的聖誕節即將到來，台灣樂高打造4公尺高的大型樂高聖誕禮物盒，即日起至25日於新光三越台北信義新天地A8 4樓戶外廣場舉辦聖誕期間限定的樂高聖誕創意週，現場架設大型樂高馬賽克牆，邀請玩家前往現場展現個人創意，共同創作信義區全新聖誕拍照打卡點，活動期間參與創意聖誕馬賽克拼砌活動，並至樂高許願網向聖誕老人許願，就能將限量聖誕麋鹿吊飾及精美小禮帶回家。

樂高也準備年度最受歡迎聖誕禮物榜單，為消費者精選最合適的聖誕禮物，並推出聖誕限定樂高小火車，即日起至12月31日止，於指定門市消費滿1,600元即可將聖誕小火車帶回家；樂高聖誕限定活動也進入最後倒數，邀請孩童與家長把握最後時間與樂高一同歡度聖誕，週末限定的拼砌體驗活動將於本週日畫下句點，活動期間於指定門市完成體驗，並至樂高許願網向樂高聖誕老人許願，即可將聖誕吊飾帶回家，一系列精采活動，與大小朋友一同創造充滿歡樂的耶誕假期。

根據兒童福利聯盟調查，2018年台灣學童主觀生活滿意度為79.2分，相較2015年的84.9分略為下降，樂高致力實踐品牌承諾，將快樂送到每個角落，在充滿溫暖與祝福的聖誕節前夕特別準備萬份公益禮物送至150間兒童及少年安置及教養機構與偏遠地區學校，讓更多小朋友一同展現創意並體驗樂高拼砌樂趣。官方特別邀請來自新北市郊區的雙峰國民小學來到創意週活動現場擔任聖誕小精靈，與樂高聖誕老人一同許下聖誕願望，並將作品拼上樂高馬賽克牆，分享創意與快樂。