克寧奶粉的「老一輩喝法」讓她驚呆！網回味：24年前就大流行

▲奶粉有其他特殊喝法？（圖／示意圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

許多人家裡面一定都會有一罐「克寧奶粉」，從老人到小朋友都很喜歡，是常見的必備食品，但是老一倍卻有跟年輕人不一樣的喝法？一名網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，聽到有人把克寧奶粉煮一鍋之後，放在冰箱後再喝，讓她感到很驚訝，卻釣出許多網友表示，家裡的長輩的確都是這樣喝。

這名網友PO文表示，看到朋友把克寧牛奶「煮一鍋然後再放冰箱」，她表示沒有人會這樣喝，但對方卻說「你不知道嗎?以前的人都這樣」，還反嗆她沒常識，讓她很驚訝提問，「這樣到方法到底哪來的根據??」我小時候為了喝冰牛奶 我也這樣

沒想到許多網友回應，還真的有人這樣做，而且多半是老一輩的人，主要原因是夏天的時候可以直接拿出來，冰冰的喝，「我95歲的姥姥會這樣泡給我喝」、「印象中小時候是煮一大壺放冰箱」、「冰克寧真的還蠻好喝的」、「小時候都這樣，長輩不讓小孩喝飲料，到夏天都這樣做」、「我小時候為了喝冰牛奶，我也這樣」。



另外也有不少人提到，會這樣泡的是另一款有調味的「果汁牛奶奶粉」，原來是在1994年的時候，味全果汁奶粉推出了一支廣告，影片中的媽媽泡好果汁牛奶後放在冰箱，弟弟打開來偷喝，最後喝光了被哥哥們發現，還俏皮地辯解是「冰過頭」，也讓廣告中主打「越冰越好喝」的喝法被家家戶戶效仿，許多網友也在留言中回味這則廣告。