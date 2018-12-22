7公尺人氣溜滑梯藏危機！她們嗨玩卻撞到「骨折腿變形」

▲汐止白雲公園。（圖／新北市政府新聞局提供）

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近年來大台北地區有越來越多親子同樂的去處，例如三重的「幸運草地景溜滑梯」自今年4月開幕以來，人氣超高，而汐止也有在11月剛落成的白雲公園，兩處公園都主打超有特色的溜滑梯。但卻有民眾投訴，這些溜滑梯安全性不足，害她們受傷。

《蘋果日報》報導，一名35歲的許小姐表示，三重「幸運草地景溜滑梯」高7公尺，長度18公尺，卻得靠民眾自行查看安全與否，原先會友的管理員當天也不在，她溜下去後發現彎道很陡，想用腳撐住，沒想到下去的時候折到軟墊，導致左腳踝骨頭斷裂。事後她致電相關單位，對方則要她自行上網申請國賠，後續由國賠會認定。

才蓋好不到2個月的汐止白雲公園也發生民眾玩樂時受傷的意外，前來遊玩的廖小姐表示，她先前來玩公園內主打的磨石子溜滑梯，結果速度超快，害她整個飛出去，且溜滑梯的尾端坎約有30公分落差，害她腳向內拐變形，腳踝碎裂骨折，得休養3個月。

「幸運草地景溜滑梯」位在大台北都會公園內的幸福水漾園區，當時開幕時主大7米高的大型圓弧溜滑梯，從高處溜下來相當刺激，園區還有滑石子碗公溜滑梯、立體攀爬球、旋轉椅、彩色攀岩石、水藍色攀爬網等設施，加上繽紛的彩繪，讓大人小孩都很喜歡。

汐止的白雲公園則是主打全台第一個「環形鞦韆」，還有大面積的綠地，在溜滑梯的部分則有高達3層樓的9道磨石子溜滑梯，甚至還有500平方公尺的「大沙坑」，是溜小孩的好去處。