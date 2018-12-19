台北101「正港煲湯」十二粵台灣首店進駐　迎戰微風南山

▲台北101繼甘牌燒味之後，再開2間獨家餐廳。（圖／翻攝四季火鍋官網、台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

信義區地標台北101，今年積極經營餐飲有成，4月中美食街引進7至8家米其林與熱門話題餐飲，不僅整體業績成長，來客數也有增加，近期再添星星名店「甘牌燒味」，網紅都還沒坐下打卡一輪，12月又將在4、5樓開張2家「全台首店」，包括以正港粵式煲湯為主打的「十二粵」，以及強調手工製料理的「Salt & Stone」，迎戰2019年1月將開幕並以餐飲為主打的微風南山。

若是饕客，便可知今年的台北101美食街不一樣了，新加坡了凡雞飯、思慕昔等台灣知名餐飲進駐，近期堪成話題的甘牌燒味，化皮乳豬薄脆生香、厚切的肥濃叉燒與脆皮燒肉，吃的時候會讓人完全忘記有卡路里這件事，每到假日大排長龍，更有許多民眾打卡分享，成為最新餐飲景點。

▲甘牌燒味招牌菜化皮乳豬。

12月重點則在購物中心4、5樓餐飲，澳門佳景集團首次進駐台灣，以全新粵菜美食品牌「十二粵」，以高端粵式美食的型態在台插旗，佳景集團在澳門經營連明星都愛捧場的「四季火鍋」打出名號，來台首店主打經典粵式大菜非僅小吃，包括經典的湯品、煲湯等，讓台灣消費者不飛香港廣東，就可嚐鮮。

▲澳門四季火鍋有多款湯底，中午時段也有提供點心，據說有明星時常上門。

而購物中心5樓，之前請客座主廚德吉洋二坐鎮的TABLE by Yoji Tokuyoshi，也將換成新餐廳Salt & Stone，以「時尚加州料理」為主題，強調絕大多數的品項都是團隊在廚房手工製作，目前已開放試營運，首波主打手工義大利麵、披薩，以及每天新鮮出爐的各種歐式麵包。以新鮮手工為特色，裝潢為加州LA風格，結合美式與歐式的視覺與味覺。

▲Salt & Stone裝潢走美式風。

台北101表示，2019年4月起將整修1800坪大的美食街，把現在的優雅時髦風，改裝成溫暖明亮的溫馨風格，屆時用餐餐桌與餐飲櫃檯設計都會煥然一新，並針對20多間餐飲品牌再調整，引進更多民眾與觀光客想嘗試的話題餐點，整修期間分成2區域進行，美食街仍會持續提供服務。