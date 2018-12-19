陸軍預財士盜400萬伙食費還賭債　債主上門才得知…司令震怒拔官

▲陸軍21砲指部防空營預財士驚爆貪瀆。（圖／軍聞社）

記者葉國吏／綜合報導

國軍驚爆重大貪瀆案！陸軍21砲指部防空營預財士盜領400多萬伙食費，讓廠商氣到直接到營區討錢，陸軍司令得之後震怒將防空營相關失職幹部全部拔官。

根據《周刊王》報導，年僅20多歲的王姓財務士官，在21砲指部防空營擔任預財士，工作之一是定期匯錢給副食品供應商、作帳，初估一年約有1400萬元以上經費由他管理。

沒想到王姓預財士迷上線上簽賭，一年欠下數百萬賭債。但他是單親家庭，必須把薪餉交給家人，於是他便異想天開的私刻連長、營長、輔導長等印鑑，蓋在自己保管的國庫支票上，再到銀行領取現款，供自己花用或還債。

過了好幾個月，廠商因為都收不到貨款，加上簽賭集團成員也到營區討債，這起貪瀆案才爆發開來。陸軍三星上將司令得知後震怒，將王姓預財士的連長、營長、輔導長等一併拔官調職。

根據了解，王姓預財士一年多來總共盜領400多萬元，卻等到人家上門討錢才發現。可見21砲指部各級幹部似乎都沒在看帳本，任由王姓預財士肆無忌憚的盜領。對此陸軍六軍團指揮部表示，王姓預財士現以移送桃園地檢署偵辦，相關失職人員也分別申誡、記過處分，日後也會要求各級落實財務輔導檢查。