影／親戚回台送香港臘腸！媽媽竟說「真空沒問題」　網暴動：求你快檢舉

記者趙蔡州／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情越趨嚴重，台灣正在積極防堵疫情傳來國內，動植物防疫檢疫局在各機場、港口設下重重防護，深怕21年前的口蹄疫慘劇重演，但卻總是有民眾心存僥倖。一名批踢踢網友就在板上發文說，有親戚從香港回國時偷帶臘腸，媽媽還說「真空的沒問題！」嚇得他立刻打給防檢局處理。

原PO在批踢踢八卦板發文表示，自己一名親戚從香港回台之後，偷帶了香港一間產自廣東的臘腸送給媽媽，媽媽還說「這是真空的沒問題」、「香港的東西不是大陸的」、「老店不會有問題吧」嚇得他立刻發文詢問該怎麼辦，後來也決定打給防檢局銷毀處理。

▲防檢局15日取締的違規肉品畫面，還是有民眾稱「不清楚規定」闖關。（圖／防檢局提供）

其他網友看了紛紛留言說：「真空的也不行，請打防疫電話通知，主動通報不會受罰」、「香港一樣不行啦，拿去處理順便檢舉親戚吧」、「你不處理掉就會有鄉民檢舉你了」、「你不自己拿等一下就有駐PTT記者要讓你上報了」、「這篇不要刪」、「趕快回頭追蹤你的親戚送了多少出去，給哪幾戶人家。」

防檢局表示，儘管他們連日來不停宣導，媒體也不斷報導相關消息，但仍許多旅客仍稱「不清楚規定」，誤以為只要不是生鮮、生肉，有經過加工、真空包裝的肉品就可以攜帶入境，導致違規者大多是攜帶臘肉、香腸居多。對此防檢局組長彭明興就表示，真空的絕對不行帶！

彭明興指出，「只有罐頭可以帶入境，其他通通不准帶。」包含軟性罐頭，像是泡麵裡的調理包。他解釋，罐頭是經過高溫、高壓滅菌消毒過後的產品，可以常溫保存毋須冷藏，不會有疫病的問題，但「真空包裝」僅是把空氣抽出，還是需要冷凍冷藏，非洲豬瘟仍能存活，因此不准攜帶入境。

▼「真空包裝」僅是把空氣抽出，還是需要冷凍冷藏，非洲豬瘟仍能存活，因此不准攜帶入境。（圖／翻攝自批踢踢）