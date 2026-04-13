「新四通」再掀討論！金門副縣長：通橋仍待中央、共享機場具利多

▲金門副縣長李文良表示金廈通橋仍待中央拍板、共享機場具利多（圖／記者鄭逢時攝）



記者鄭逢時／金門報導

「鄭習會」後由中共中央台辦宣布10項具體的兩岸惠台措施引發關注，其中攸關金馬地區的「新四通」議題於金門地區備受討論。金門縣副縣長李文良表示，目前僅「通水」已實際運作多年，其餘如通橋、通電、通氣仍待審慎評估，並須中央同意推動。

李文良指出，金門自大陸引水已近10年，對地方民生用水帶來實質幫助，尤其在過去遭遇嚴重乾旱的期間，確實有效緩解地區用水的壓力，對在地居民生活影響深遠。他強調，通水經驗顯示出基礎建設對離島發展的重要性。

至於外界關注的通橋、通電及通氣等構想，李文良表示，目前都還停留在規劃與評估階段，尤其「通橋」議題涉及層面廣泛，雖有助經濟與交通發展，但因屬中央權責，是否推動仍須中央審慎評估與核定，地方將持續反映需求並積極爭取支持。

此外，針對共享廈門新機場及相關設施的構想，李文良認為，若能開放給來金門的民眾使用，將有助改善交通不便問題。以近期清明連假為例，受濃霧影響導致航班取消，造成多數旅客往返困難，若有替代選項可望提升整體運輸彈性。

李文良也指出，相關政策除地方發展外，相信中央仍須綜合考量國家安全及區域整體布局等因素去做評估與判斷。他表示，縣府將持續提出地方需求，盼在兼顧各方條件下，爭取更多有利金門發展的政策支持。