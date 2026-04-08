非侵入性新療法！大林慈濟低劑量放射治療　緩解慢性關節疼痛

▲跨團隊出擊！大林慈濟引進「低劑量放射治療」 助慢性關節炎患者擺脫止痛藥 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

長期受慢性關節疼痛困擾、且對藥物或注射治療反應不佳的病人，現在有了非侵入性的新選擇。大林慈濟醫院放射腫瘤科與疼痛中心攜手合作，引進「低劑量放射治療（LD-RT）」，針對肩、膝、髖及手指等全身關節發炎提供顯著止痛效果，為不願手術或保守治療失效的患者帶來福音。

患者陳女士長期深受左肩疼痛之苦，疼痛分數最高達 5 分，嚴重影響生活。多年來試過針灸、復健及關節腔內注射，雖起初有效，但一段時間後仍反覆發作。經疼痛中心主任王思讚醫師檢查發現，陳女士肌腱有撕裂傷且伴隨大型水瘤，雖經抽吸與多次注射，病情仍陷入瓶頸。

轉介至放射腫瘤科後，陳女士接受了低劑量放射治療。她興奮表示，第一次治療後肩膀立刻感到「如釋重負」，原本無法甩動的手臂已活動自如；療程僅完成一半，疼痛分數就已降至 0 分。

王思讚醫師強調，慢性肌肉骨骼疼痛成因複雜，臨床治療武器不嫌多。當玻尿酸、PRP 或類固醇注射效果遇到瓶頸，或患者對侵入性栓塞處置有疑慮時，非侵入性的放射治療便成為關鍵的二線療法。

放射腫瘤科陳良政醫師解釋，該治療原理是利用放射線調節免疫反應，抑制發炎細胞激素以達到止痛效果。

高安全性： 總劑量極低，不到常規癌醫放療的 1/20。

高效率： 每週 2 次，共 6 次即可完成療程，每次僅需約 5 分鐘。

零負擔： 過程中無需麻醉、無傷口，病人僅需靜躺即可完成。

統計顯示，針對保守治療失效的患者，約有 60% 至 90% 的病人能獲得大幅緩解。大林慈濟醫院提醒，若民眾患有長期關節疼痛且經診斷為慢性發炎、保守治療效果有限，可諮詢放射腫瘤科進行評估。