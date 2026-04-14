手遊戀碎裂！渣男恐嚇少女「和好或搞死全家」...還網暴逼自殘

▲「傳說對決」網戀變調，少女提分手遭嗆「臭婊子」恐怖情人行徑曝光。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水1名林姓男子，因不滿透過網路遊戲結識的未成年女友提出分手，竟在網路上公然辱罵對方「臭婊子」，甚至散布帶有性暗示的文字與照片。更令人髮指的是，林男還以恐嚇手段逼迫女方自殘，並威脅若不從將對其家人不利。士林地檢署偵查終結，考量林男已坦承犯行並與被害人達成和解，予以緩起訴處分。

林男與小巧（化名）未成年少女，是在知名線上遊戲「傳說對決」中結識並進而交往。2023年5月，小巧因故向林男提出分手，引發林男強烈不滿。林男明知小巧當時年僅14歲以上未滿16歲，竟於同年月20日，在社群平台Facebook上直接標註小巧的真實姓名，並公然辱罵「臭婊子」等不堪字眼，嚴重貶損小巧的人格尊嚴與社會評價。

不僅如此，林男的報復行徑持續升級。同年7月7日，他更在Instagram上開設多個帳號，將小巧露出上胸部的照片設為大頭貼，並惡意標註小巧的姓名與電話號碼，寫下「殺人兇手」、「介紹妹妹大師」、「漂亮妹妹電話」等充滿性暗示與侮辱性的字眼。

除了網路霸凌，林男在現實生活中的行徑更為惡劣。同年6月23日，林男曾將小巧帶至淡水區某民宿內發生性行為。事後因不滿小巧仍堅持分手，林男竟於7月7日至9日期間，透過通訊軟體Line不斷傳送恐嚇訊息，逼迫小巧在「和好愛其一輩子」與「搞死妳及妳家人，再去自殺」之間做出極端選擇。林男甚至要求小巧不能斷絕聯繫、不能去上學，更傳送自己持美工刀割手臂的驚悚照片，致使小巧心生極度畏懼。

全案經小巧及其父親報警處理後，檢方隨即展開偵辦。檢方審酌林男於犯後已坦承犯行，深表悔悟，且積極與小巧及其父親達成和解並賠償損害，小巧一方也具狀撤回告訴，並同意檢方給予緩起訴處分。

檢方認為，林男因一時失慮致罹刑章，歷經此次司法偵查程序應當知所警惕，因此依職權予以緩起訴處分，期間為1年。

同時，檢方也命林男必須於緩起訴處分確定之日起6個月內，完成預防再犯暨保護被害人法治教育系列課程4小時。至於林男涉犯妨害名譽部分，因告訴人已撤回告訴，檢方依法為不起訴處分；而散布少年猥褻圖像部分，則因罪嫌不足，同樣獲不起訴處分。