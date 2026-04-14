　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手遊戀碎裂！渣男恐嚇少女「和好或搞死全家」...還網暴逼自殘

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲「傳說對決」網戀變調，少女提分手遭嗆「臭婊子」恐怖情人行徑曝光。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北淡水1名林姓男子，因不滿透過網路遊戲結識的未成年女友提出分手，竟在網路上公然辱罵對方「臭婊子」，甚至散布帶有性暗示的文字與照片。更令人髮指的是，林男還以恐嚇手段逼迫女方自殘，並威脅若不從將對其家人不利。士林地檢署偵查終結，考量林男已坦承犯行並與被害人達成和解，予以緩起訴處分。

林男與小巧（化名）未成年少女，是在知名線上遊戲「傳說對決」中結識並進而交往。2023年5月，小巧因故向林男提出分手，引發林男強烈不滿。林男明知小巧當時年僅14歲以上未滿16歲，竟於同年月20日，在社群平台Facebook上直接標註小巧的真實姓名，並公然辱罵「臭婊子」等不堪字眼，嚴重貶損小巧的人格尊嚴與社會評價。

不僅如此，林男的報復行徑持續升級。同年7月7日，他更在Instagram上開設多個帳號，將小巧露出上胸部的照片設為大頭貼，並惡意標註小巧的姓名與電話號碼，寫下「殺人兇手」、「介紹妹妹大師」、「漂亮妹妹電話」等充滿性暗示與侮辱性的字眼。

除了網路霸凌，林男在現實生活中的行徑更為惡劣。同年6月23日，林男曾將小巧帶至淡水區某民宿內發生性行為。事後因不滿小巧仍堅持分手，林男竟於7月7日至9日期間，透過通訊軟體Line不斷傳送恐嚇訊息，逼迫小巧在「和好愛其一輩子」與「搞死妳及妳家人，再去自殺」之間做出極端選擇。林男甚至要求小巧不能斷絕聯繫、不能去上學，更傳送自己持美工刀割手臂的驚悚照片，致使小巧心生極度畏懼。

全案經小巧及其父親報警處理後，檢方隨即展開偵辦。檢方審酌林男於犯後已坦承犯行，深表悔悟，且積極與小巧及其父親達成和解並賠償損害，小巧一方也具狀撤回告訴，並同意檢方給予緩起訴處分。

檢方認為，林男因一時失慮致罹刑章，歷經此次司法偵查程序應當知所警惕，因此依職權予以緩起訴處分，期間為1年。

同時，檢方也命林男必須於緩起訴處分確定之日起6個月內，完成預防再犯暨保護被害人法治教育系列課程4小時。至於林男涉犯妨害名譽部分，因告訴人已撤回告訴，檢方依法為不起訴處分；而散布少年猥褻圖像部分，則因罪嫌不足，同樣獲不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三波變天！　周日「全台有雨」
凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐
快訊／史上新高！　台股噴漲衝破36K
快訊／亞股回血！　日、韓股飆漲
白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時「山邊王爺」突暴衝　網轟長官講太久
快訊／3車撞爛！36歲男「飛墜橋下」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北大名教授爆家中獨處女學生　控妻詐財大逆轉

鄭文燦涉貪首開審議庭！控「違法監聽」被打臉...檢辯今再攻防

苗栗女駕駛路口闖紅燈撞機車！騎士安全帽噴飛頭部撕裂傷

快訊／台南恐怖車禍1死2傷！36歲男「飛墜橋下」　送醫搶救不治

才撲滅惡火身後傳來1句「爸爸」　妻兒驚喜探班消防員暖哭網友

手遊戀碎裂！渣男恐嚇少女「和好或搞死全家」...還網暴逼自殘

快訊／台南民宅凌晨竄火！火勢延燒情趣用品店　警消出動50人救援

人妻偷吃前男友太深情　小王訴苦失戀心情反變鐵證

陸妻「結婚59天」人間蒸發　桃園男苦守24年獲離

范姜告粿王今法院正面對決！　王子「13天2厄運」纏身

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

北大名教授爆家中獨處女學生　控妻詐財大逆轉

鄭文燦涉貪首開審議庭！控「違法監聽」被打臉...檢辯今再攻防

苗栗女駕駛路口闖紅燈撞機車！騎士安全帽噴飛頭部撕裂傷

快訊／台南恐怖車禍1死2傷！36歲男「飛墜橋下」　送醫搶救不治

才撲滅惡火身後傳來1句「爸爸」　妻兒驚喜探班消防員暖哭網友

手遊戀碎裂！渣男恐嚇少女「和好或搞死全家」...還網暴逼自殘

快訊／台南民宅凌晨竄火！火勢延燒情趣用品店　警消出動50人救援

人妻偷吃前男友太深情　小王訴苦失戀心情反變鐵證

陸妻「結婚59天」人間蒸發　桃園男苦守24年獲離

范姜告粿王今法院正面對決！　王子「13天2厄運」纏身

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐　拿美簽封口20年

民眾車輛胎壓不足受困停車場　東港警協助排除危機

大谷翔平第1棒DH　挑戰連46場上壘、連3戰首打席開轟

避開紅海封鎖線！　索馬利蘭提供「NASA級跑道」邀美軍進駐

台股飆逾660點衝破36K新高　台積電漲35元平2025天價

藍營對印度移工政策態度180度大轉彎　多位藍委力挺發言曝

Kia「新中型休旅Sportage」黑化又帥又好看！台灣小改款今年見

提前規劃遺囑是留存資產最優解　時刻檢視最忌一成不變

到餐廳吃飯！店員「丟1問題」　她嘆多此一舉：要怎麼回

IU當漂亮的大鳳梨　好愛這精神狀態

社會熱門新聞

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

快訊／男追女醫潑汽油　法院裁定羈押

白沙屯媽祖凌晨2點起駕　警曝交管

桃園大溪鐵皮倉庫大火！18車42消火速搶救

彰化孕婦回家遭狗狂追10多次

快訊／台南恐怖車禍36歲男飛墜橋下　送醫不治

凌晨偷運廚餘！芬園2豬場遭突襲　業者慘吞40萬罰單、豬隻全管制

王子官司纏身！范姜開吉「粿王」今法院開打

台南凌晨驚悚車禍3傷！　有人被甩飛橋下

即／46歲女今沒上班　破門驚見已死亡

白沙屯媽祖抵台中　第4度駐駕笠毅公司

即／台中男租客剪刀刺喉　大失血命危搶救中

陸妻「結婚59天」人間蒸發　桃園男苦守24年獲離

快訊／台南民宅凌晨竄火！火勢延燒情趣用品店

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

樂天女孩點頭要嫁了！

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

明變天！　雨區擴大

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

藍委喊普發1萬石油津貼　主計總處態度曝

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

英國發警告！美軍對伊朗封鎖令生效

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面